"La causa de los incendios fue natural pero no descartamos la desaprensión"

Sociedad Las lluvias apagaron los focos de incendio en el Delta del Paraná

Las lluvias apagaron los focos de incendio en el Delta del Paraná. Las precipitaciones que se iniciaron de manera aislada el fin de semana y que se hicieron presentes con mayor nivel y cobertura desde el lunes permiten ahora vislumbrar que, por primera vez en mucho tiempo, toda la zona está libre de fuego."Las causas de los incendios son múltiples y a la vista está la causa natural, que lo que provocó la naturaleza, y la naturaleza misma se encargó de solucionarlo con estas lluvias que se dieron por es tos días en forma pausada porque hoy día podemos decir que no tenemos ningún foco de incendio", aseguró ael intendente de Victoria, Domingo Maiocco."Proponemos un plan de dragado en la zona cercana a Rosario, sobre la que pretendemos que se haga un relevamiento a través de Hidráulica respecto de los puntos críticos a dragar, lo que debe ser inmediato por lo que puede pasar en los próximos meses", apuntó Maiocco.Según indicó, el mandatario municipal el dragado "actúa como cortafuegos y permite que el acceso con distintas embarcaciones para combatir el fuego de manera más eficiente".Respecto a los responsables de los incendios en el Delta, Maiocco mencionó que "la Justicia citó a distintas personas, pero detenidos no hay, y la Policía incautó algunas embarcaciones".Finalmente, bregó para que "la Justicia encuentre a los responsables de los incendios"."La causa principal es natural pero no descartamos la desaprensión en algunos casos", cerró.