Polémica por un video de esquiadores: "Coronavirus no te tenemos miedo"

Dos esquiadores, que no cumplieron con las medidas de prevención en el Cerro Chapelco, protagonizaron un polémico video. Con la música alta y sin distanciamiento social, se los ve a levantando sus tragos al grito de "coronavirus no te tenemos miedo", mientras se abrazan y burlan de la pandemia que pone en jaque al mundo entero.En esta última secuencia de 12 segundos, se muestra a dos hombres que se abrazan asegurando no tenerle miedo al coronavirus y gritan: "Grande Alberto (por el Presidente) grande, venciste al coronavirus".Esta frase aludiría al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien en reiteradas ocasiones aseguró que en la Argentina "no hay cuarentena".

Si bien aún no recayó ninguna multa o sanción a estas personas, la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazzo, lamentó la imagen negativa que generó para Neuquén lo sucedido y anunció una multa de $200 mil a los propietarios de la concesión del local gastronómico donde se desarrolló el sábado 22 de agosto por la tarde un after."Estas conductas irresponsables e insolidarias perjudican gravemente el esfuerzo conjunto que hace toda la sociedad neuquina para enfrentar la pandemia, y pone en serio riesgo la reactivación del turismo en la provincia", lamentó el Ministro Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia del Neuquén, Sebastián González.Por estas horas, tal como advirtió Focarazzo, la Justicia y las autoridades de la municipalidad de San Martín de los Andes analizan sanciones a los protagonistas que no cumplieron con las medidas sanitarias.