Para frenar los contagios de covid, Rosario regresa a una fase más restrictiva

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti anunciará el regreso a una fase más restrictiva del aislamiento como método para atemperar la escalada de contagios por coronavirus que tiene al borde del colapso el sistema de salud.



Según trascendió, el cambio de fase no será uniforme en toda la provincia, sino que se hará de acuerdo a la situación epidemiológica que se está viviendo en cada ciudad. En el caso particular de Rosario, todos los expertos que asesoran al gobernador coincidieron en que se debe retroceder, pero mientras algunos le sugirieron volver a la 1, es decir al aislamiento total, otros se inclinaron por la 3, que implicaría que la movilidad de la población se debe reducir del 75 al 50 por ciento.



La decisión no es fácil de tomar si se tiene en cuenta que sea cual fuere implicará el cierre de actividades, y allí es donde se busca no lesionar la economía. La idea sería volver a una fase que mezcle aspectos de la 1 y la 3.



El miércoles por la noche Perotti participó de un zoom en el que confluyeron más de 40 especialistas entre los que se contaban tres ex ministros de Salud de la provincia, Andrea Uboldi; Miguel Angel Cappiello y Miguel González; el epidemiólogo Daniel Teglia; el secretario de Salud Pública de Rosario, Leonardo Caruana; los presidentes de los colegios de Médicos de la circunscripción de Rosario y Santa Fe; el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio y el rector de la UNR, Franco Bartolacci, entre otros.



En ese ámbito, la opinión de los expertos fue coincidente: en Rosario hay que ser más restrictivos porque los contagios crecen a gran velocidad y el sistema sanitario está al límite.



"Hay que sacarle la sobredemanda al sistema y la única manera de hacerlo es bajando la circulación de gente en las calles", indicó uno de los participantes que está convencido de que hay que ser estricto con las restricciones.



Responsabilidad social



El ex ministro de Salud en las gestiones provinciales de Hermes Binner y Antonio Bonfatti, Miguel Angel Cappiello, coincidió en que hay cambiar de fase. "Hay que implementar más restricciones. Yo sé que esto a la gente no le gusta, pero a la salud hay que cuidarla y en Rosario los contagios crecen muy rápido", destacó.



En la misma línea estuvo el resto de los especialistas. El gobernador solicitó que manden sus conclusiones por escrito y se estima que hoy tomará la decisión sectorizando el regreso de fases de acuerdo a la realidad de las distintas localidades.



En el sur provincial, donde la situación epidemiológica está muy complicada, actualmente se está en fase 4. La idea es regresar como mínimo a la 3. Anoche había quienes hablaban de la 2 y descartaban la 1, que es el aislamiento total, por las implicancias económicas que eso tendría.



La fase 3 implica que la movilidad de la problación se restringe hasta el 50%, en la 2 esa movilidad baja al 25. En ambas, las salidas recreativas, la actividad en clubes y bares y los cultos religiosos, deben cesar. No obstante, se analizaban alternativas. (La Capital)