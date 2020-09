Domiciliaria para Christe: "Es un mazazo" dijo la mamá de la víctima

Ana Brugo, la mamá de Julieta Riera.

Paraná Asamblea de Mujeres rechazó la prisión domiciliaria para Christe

Sobre el crimen

La vocal de Juicios y Apelaciones Número 1, Carolina Castagno, hizo lugar de manera parcial al pedido de la defensa de Jorge Julián Christe, imputado por el homicidio agravado de Julieta Riera y fijó una caución de 500 mil pesos para otorgarle al acusado la prisión domiciliaria con tobillera electrónica por 60 días o hasta la remisión de la causa a juicio.dialogó con"Nada me va a devolver a mi hija. No me queda otra que confiar? Yo me pregunto, ¿vale 500 mil pesos?, mencionó la mujer.Dijo que la madre de Christe "nunca se comunicó" con su familia. "No se comunicó. No sabemos nada. Entiende que ella también es una víctima en esto también"."Ellos vivían enfrente a ese departamento (en donde ocurrió el hecho fatal). Tengo entendido que no iban con frecuencia a ese lugar. Fueron ese día porque no les andaba el internet, y no sé si unos días anteriores también iban", manifestó.Respecto al avance de la causa, expresó: "ANo queda otra que esperar".Referenció que a las personas "no nos preparan (para la muerte de un hijo), soy docente, nos han enseñado que primero se van los abuelos, luego los padres? A este momento tan difícil lo vivimos en familia, ayudándonos. Tengo mis padres, mis hermanos, mis hijos, mi yerno; estamos conteniéndonos.".Consultada respecto de la decisión de la justicia de fijar una caución de $500 mil para que Julián Christe tenga domiciliaria con tobillera, opinó: "Creo que la justicia, al tomar esta determinación entendió como que él, en una prisión domiciliaria no iba a entorpecer nada lo que queda por hacer". Recordemos que ayer miércoles, la abogada querellante, Corina Beisel, indicó aque si bien es respetuosa de las decisiones de la justicia, "no estoy para nada de acuerdo (con lo resuelto), diferimos sobre que no existe riesgo de entorpecimiento de la investigación".Cabe recordar que Julieta Riera de 24 años, murió el 30 de abril pasado tras caer desde una altura aproximada de 19 metros, más precisamente, desde el balcón de un departamento que compartía con su novio, Julián Christe, en un edificio ubicado en calle San Martín al 300 de la capital entrerriana.Según la acusación de la fiscalía, Christe, la agredió y luego arrojó desde el balcón. El acusado, por su parte, declaró ante la Justicia que "fue un accidente".