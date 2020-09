Día de la higiene y Covid 19: "Apelamos a la responsabilidad personal"

El doctor Pablo Basso es titular del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB)

. El diálogo con, afirmó: "la higiene de manos es fundamental paras tratar de prevenir el contagio por Covid. Para nosotros siempre fue una bandera la higiene. En Bromatología, para tratar los alimentos y en salud en general. Hay que tener en cuenta que el lavado de manos previene no sólo el Covid, sino cientos de enfermedades.Cuando hay un contagio masivo, cuando hoy muchos contagios a la vez, esto se da en lugares cerrados, según la OMS. Son lugares cerrados que tienen el componente de poca ventilación o la gente permanece allí mucho tiempo", indicó el médico.Pidió asimismo que los elementos de protección personal, "empiecen a tener una nueva importancia y de tener en cuenta que es vital para que estas 'microgotas' queden en el ambiente. Después se está describiendo a personas asintomáticas que pueden despedir estas microgotas y se sospecha que se da en menor cantidad".Es más rápida para el contagio de enfermedades respiratorias, el caso de los ojos y nariz. Con el caso del covid se ha comprobado que, a través de los ojos también se contagia, por esto en los protocolos para industrias y comercios se insiste con el uso de máscaras o antiparras, aparte de uso de barbijos"."Si uno va a la definición de contacto estrecho, uno se da cuenta que tienen que tener un cierto tiempo de contacto con la persona para que te pueda contagiar, si se está a una distancia determinada y sin la protección adecuada. Habitualmente se habla de quince minutos, a menos de dos metros, sin la protección adecuada", afirmó.Mencionó que los protocolos se han abordado con las industrias, los gremios, para que "la implementación de esos protocolos sea controlada por la propia empresa pero también por los trabajadores. Todos debemos ser auditores de nuestra posibilidad de prevención. Si un protocolo está bien implementado, las posibilidades de contagio dentro de un establecimiento, por ejemplo, de producción de alimentos, son menores. Pero claramente hay 'micromomentos' dentro de las empresas donde estos protocolos se aflojan o no se llevan a cabo correctamente. Muchos casos se dan dado por el transporte de los trabajadores hacia las empresas o en los momentos de descanso, o de comedor, donde uno se relaja con los cuidados. Se sacan la protección personal para poder comer y muchas veces la distancia no se respeta. Ahí se empiezan a dar los casos, y en algunos que se han dado en la provincia, se han producido en gran cantidad".s. Si somos más conscientes y nos concentramos más en esos momentos en que estamos aflojando, vamos a lograr bajar esta cantidad de enfermedad que es preocupante, como ahora lo es en Paraná. Uno ve con los números cómo es la saturación del sistema. Uno tiene que pedirle a la población que utilice la protección personal como la mejor herramienta para que estas cosas sigan sucediendo, Y se está viendo que ha disminuido la carga de distintas enfermedades; eso se está viendo en los registros estadísticos de los hospitales".Y por último aseguró: "".