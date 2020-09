Jubilados y pensionados no tendrán que realizar el trámite de Fe de Vida

El Gobierno Nacional puso en marcha la plataforma federal del Certificado Digital de Hechos Vitales (CDHV) que permitirá, entre otros beneficios, que 7 millones de jubiladas y jubilados no deban movilizarse más para obtener la Fe de Vida, y que los recién nacidos obtengan sus certificados de nacimiento de manera simplificada.En este marco, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Salud, Ginés González García, firmaron un convenio para la creación de esta plataforma digital del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).A pesar de que en el marco de la pandemia de Covid-19 el trámite está suspendido provisoriamente, con esta nueva herramienta, que estará vigente desde mañana como una prueba piloto de 90 días, 7 millones de beneficiarios y beneficiarias del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) no tendrán que volver a realizar el trámite de Fe de Vida.La plataforma contará con una articulación federal con los registros civiles de las 24 jurisdicciones del país, quienes serán beneficiarios, junto a los Ministerios de Salud Provinciales, PAMI, Instituciones Financieras y otros organismos públicos y privados.Esta herramienta cuenta con un desarrollo 100 por ciento nacional y está a cargo del RENAPER, dependiente del Ministerio del Interior, en una iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud y la ANSES. La misma, permitirá que organismos públicos y entidades privadas cuenten con información digital en tiempo real para el proceso de políticas sanitarias, previsión social, identidad e inclusión financiera.La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, resaltó que "este convenio permite cuidar en materia de salud a nuestros jubilados y jubiladas, y resolver de manera inteligente el trámite de Fe de Vida. Se trata de facilitar el intercambio de información entre organismos nacionales y provinciales que impactará directamente en nuestra base de datos".Durante la presentación, el ministro de Pedro resaltó que se trata de "una plataforma federal que ya está a disposición de todas las provincias", y tras resaltar la articulación política tanto con Jefatura de Gabinete como así también con el Ministerio de Salud "de manera inteligente el Estado va a simplificar la vida a millones de argentinos y argentinas, que además de no tener que dar más Fe de Vida para cobrar sus jubilaciones, podrán obtener partidas de nacimiento y defunción de forma digital".A su turno el ministro Ginés González García indicó que "desde el punto de vista de Salud estoy convencido de que esto va a significar contar con información en tiempo real y seremos una de las áreas más beneficiadas. Es una herramienta que favorece a todo nuestro país y va a eliminar a la gente tener que hacer muchos trámites. Era una asignatura pendiente que tenemos y ahora el Estado va a ser el usuario del sistema".Además, en la reunión estuvieron presentes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el secretario de Interior, José Lepere; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom y el director del RENAPER, Santiago Rodríguez.