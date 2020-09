Un corazón para Mara: La pequeña y su familia siguen esperando al ángel donante

Mara y sus actividades preferidas

El cariño a la distancia

A la espera del ángel donante



Los órganos no van al cielo

Marita Hollman es una pequeña de cuatro años, oriunda de Paraná que necesita de un trasplante de corazón a causa de una cardiopatía congénita compleja. Ella junto con su familia se trasladaron a Buenos Aires a la espera del donante. La niña ingresó a las listas de Emergencia Nacional, que establece el INCUCAI, por un trasplante.La familia de Marita está conformada por su papá, Gerardo; su mamá Analía y su hermana Maitena de 9 años.En relación al estado de salud de la pequeña, el papá contó aque: "tratamos de transitar esto de la mejor manera, la causa no es el más agradable, pero intentamos sobrellevarlo"."Ella se encuentra estable con un seguimiento médico muy bueno y eso nos permite estar fuera del hospital", resaltó.Además, el padre señaló que están viviendo en Buenos Aires, muy cerca del hospital donde atienden a la niña por cualquier eventualidad que pueda surgir.Sobre los cuidados que realizan en este tiempo de pandemia, relató: "cumplimos con todos los requisitos para evitar cualquier tipo de riesgos con el Covid-19, si bien ya teníamos otros recaudos porque cualquier virus respiratorio le podría afectar de manera muy compleja".Marita contó que le gusta mucho pintar, jugar, ver dibujitos y bailar. "" relató entre risas la pequeña.La niña sueña con ser bailarina y además disfruta hacer las tareas junto con su mamá.Por su parte Analía contó que ambas hermanas son muy compañeras y se complementan."Con Mara somos muy unidas, a veces nos peleamos porque jugamos cosas distintas, pero siempre nos reirnos mucho, ahora inventamos hacernos limpieza de cutis", contó Maitena.La tecnología nos permite estar unidos con toda la familia que tenemos en Paraná. Acá estamos solos, aunque muchas personas nos ofrecen ayuda a diario", indicó el papá.Y mencionó: "Como familia nuestro objetivo es Mara, fue un gran cambio cuando tuvimos que venir a vivir a Buenos Aires, pero todo es por nuestra pequeña".En relación a la espera del corazón dijo que "tenemos días y días, esperar a veces te hace desesperar, pero muchas veces nos imaginamos como va a ser ese día"."Hay que diferenciar lo que significa un trasplante de órganos pediátricos de uno en adultos. El pediátrico requiere de una autorización de los padres, la mayor donación de órganos que se obtienen suceden de los accidentes de tránsito traumáticos, es muy triste, pero es así", relató.Y declaró: "Para que se dé el trasplante deben ocurrir muchas cosas, tiene que haber una compatibilidad genética y antropométrica. Los tamaños deben coincidir y el órgano debe ser completamente sano", sumó."Mara tiene que permanecer sana al 100 por ciento para poder recibir el órgano cuando le llegue, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta", mencionó., hay personas que tienen distintas miradas, muchas respetan cuando los doctores les brinda un tratamiento bajo medicamentos , pero cuando les indican un trasplante no lo toman de la misma manera", relató el padre.A su vez dijo que "le pedimos a la sociedad que tome conciencia de la importancia de donar órganos, esto es un tema que se tiene tratar más y se debe educar sobre la donación"."En Argentina la donación es altruista, uno no sabe a dónde van a ir los órganos. Nunca se sabe cuándo uno va a estar dentro de una lista de espera, por eso queremos que todos se pongan en el lugar del otro", reflexionó.Al finalizar dijo que "los padres de Justina, una niña paranaense iniciaron la campaña multiplícate por siete, y quiere decir que una donación puede salvar siete vidas".