Para Sadop pensar una vuelta a las aulas por departamento "no tiene sentido"

Política Sadop reiteró el pedido de apertura de paritarias

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) analiza la posibilidad de que se retornen las clases en las escuelas entrerrianas recién cuando el pico de contagios empiece disminuir. "Una vuelta a las aulas responsable seria en octubre o noviembre", informó, el secretario General, Sergio Pesoa, aEn este sentido remarcó que "la vuelta a clases es muy compleja, en Paraná donde tenemos 120 escuelas, la situación es muy complicada, al igual que en Gualguaychú. Hay 70 localidades complicadas en la provincia, creemos que hoy por hoy no se puede pensar en la vuelta de las clases, seria echarle la al fuego y terminar de encender todo".Y aseguró: "No vamos a volver bajo ningún aspecto si las condiciones edilicias no están aseguradas".Por otro lado, Pesoa indicó que "la semana próxima tenemos una reunión para analizar la situación sobre paritarias y tomaremos medidas para visibilizar el reclamo"."Es necesario una reapertura de paritarias, los docentes están muy cansados, es un sector que está muy complicado", aportó.Además, mencionó que "el tema salarial es complejo, no tuvimos inconvenientes en cobrar durante la pandemia, pero es una situación difícil"."Se viene un período de traspaso del ciclo 2020 al 2021 y más allá que suponemos s que va a haber vacaciones, los docentes van a seguir trabajando", aclaró.Al finalizar, Pesoa dijo que "cuidamos el trabajo de los compañeros y las medidas de acción directa de reclamo no las podemos acompañar en su totalidad, muchas veces visibilizamos".