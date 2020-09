Francolini: "Fue preocupante" el incremento de casos de Covid-19 en Concordia

Situación epidemiológica

El gobernador Gustavo Bordet anunció en la víspera que Concordia contará con un laboratorio local que agilice los testeos de Covid-19. Aseguró que la medida "descomprimiría y ayudaría mucho para adelantar las muestras" en la capital del citrus y la región.que la semana pasada "al ver la demora que teníamos con los hisopados, hablamos con el gobernador para poner en marcha un laboratorio en esta ciudad. Al mismo le faltan algunos equipos técnicos, que no es mucho. Luego es necesaria la habilitación".El jefe comunal expresó durante el programaque "ojala esto se dé cuanto antes. Actualmente demoramos hasta cuatro días en tener los resultados y las personas a las que se les realizó el hisopado se las tiene en asilamiento, pero se pierde este tiempo para hacer el aislamiento a los contactos estrechos de las personas a las que les da positivo. Por eso fue este pedido".Reconoció que "no hay una fecha exacta, pero ojalá pueda ser dentro del mes de septiembre" y expresó que "el hospital Masvernat es de referencia, por lo que recibe gente de otros departamentos, por lo que seguramente también se recibirán de allí las muestras para analizar"."Hoy no tuvimos ningún caso, pero ayer se reportaron 20 y el día anterior 12, así que este incremento para nosotros fue preocupante", admitió el jefe comunal, quien resaltó que los controles en los accesos a la ciudad fueron efectivos para demorar el ingreso del virus y "que no colapse el sistema sanitario"."La mayorías de los casos se terminan infectando en reuniones familiares, en asados, fiestas clandestinas o compartiendo rondas de mates. Lo mismo que cuentan todos los intendentes es lo que nos ocurre a nosotros. Necesitamos que la ciudadanía entera entienda. Pedimos mayor solidaridad y compromiso", enfatizó Francolini."Esperemos poder contener esta situación, porque de lo contrario, seguramente tendremos que retroceder alguna fase. La ciudadanía tiene que trabajar para poder mantener esto como estamos actualmente", remarcó.Finalmente, dio cuenta de que "no estamos complicados epidemiológicamente para colapsar el sistema sanitario, pero tenemos que trabajar entre todos. Estamos bien pero necesitamos que no se incrementen los casos".