Ciudades en Fase 3 y los datos que preocupan: Ocupación de camas y contagios

La preocupación se centra en la disponibilidad de camas y la circulación de las personas .Carlos Berbara, a cargo de la Dirección General de Segundo y Tercer Nivel, se refirió a la situación actual en la provincia respecto a la pandemia. Explicó que los datos más preocupantes son la movilidad de las personas y la disponibilidad de camas UTI.Berbara, quien fue transferido de la Dirección General de Salud Mental a la Dirección General de Segundo y Tercer Nivel del Ministerio de Salud, comentó: "Datos preocupantes hoy por hoy para el sistema de salud son la ocupación de camas de alta complejidad, que son las camas de terapia intensiva munidas de respiradores, y la complejidad que requiere atender los casos más graves generados por coronavirus. Y también la movilidad de las personas en la ciudad. Esos son los dos factores que hoy tenemos bajo la lupa porque son situaciones en la que una es la puerta de entrada para la infección por coronavirus, y la otra la herramienta fundamental para salvar vidas que estén puestas en riesgo por infección", indicó Berbara.Al brindar un detalle de la disponibilidad de camas UTI expresó: "Concentrándonos en Paraná, el hospital San Martín, de 32 camas de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, tiene 24 ocupadas. Y el hospital de La Baxada, de 18 tiene 12 ocupadas".En cuanto a la capacidad de camas UTI en los hospitales en general, indicó que "hoy por hoy en la ciudad de Paraná tenemos aproximadamente un 70 por ciento de ocupación de camas".El número específico señala que "para Paraná ciudad es un 68,23 por ciento y si ampliamos a la región sanitaria que toma el Gran Paraná e instituciones privadas como el Sanatorio Adventista, demás sanatorios de la costa del Paraná, centros médicos de Diamante y Villa Libertador, tenemos un 65,54 por ciento".Aclaró que esto refiere a camas de terapia intensiva de mayor complejidad donde el total en el gran Paraná es de 119 camas de terapia intensiva, de las cuales hay 78 ocupadas al día de la fecha".Por otro lado, respecto a camas para casos leves y moderados, detalló que son alrededor de 700. Precisó que "se ubicaron unidades de cuidados intermedios en hoteles y demás zonas para tomar casos positivos leves que requieren un seguimiento y casos sospechosos que están esperando el resultado de hisopado y no lo pueden hacer en su propia casa; se ha ampliado mucho el margen de alojamiento en esas unidades".Y agregó: "Nosotros hemos podido dar el salto de tener 85 camas en el Gran Paraná a principios de marzo a tener hoy 119. Y antes la cantidad a nivel provincial eran 194 y saltó a 261, tuvimos un incremento de 67 camas de alta complejidad".Sin embargo, advirtió que "si bien el sistema integrado en Paraná y el Gran Paraná sigue siendo continente para la densidad población, el número de casos que se presentan y las expectativas que tenemos con el crecimiento de casos positivos es muy preocupante"."Tenemos que tomar en cuenta que las camas de alta complejidad se ocupan en un promedio de cada 100 casos positivos, entre 20 y 15 personas que van a requerir ese tipo de cuidados", acotó y agregó que ·si estamos hoy hablando que las camas totales son 119 y hay 78 ocupadas, el número de positivos si sigue a este ritmo va a ser muy difícil de sobrellavar".Párrafo aparte dedicó a lo que, ante una consulta periodística puntal, llamó datos alentadores: "El hecho de la que la curva no haya crecido de manera exponencial hasta estos meses fue por el trabajo mancomunado de todas las fuerzas del Estado".Otro dato que consideró como positivo es "la sensibilización de la población, la educación en los modos de prevención, haber desarrollado modos de comunicación con la sociedad y las vías de contacto, eso se ha estrechado muchísimo. Es una capacidad que se ha desarrollado y aspiramos a que quede instalada", remarcó BerbaraEn relación a la movilidad de las personas, dijo que con la decisión de volver a la fase tres se buscó "oxigenar un poco el sistema" y bajar el nivel de contagio en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú. "", explicó.Respecto a la efectividad que tendrá para esto el volver a fase 3 para disminuir la curva, dijo que "las expectativas y la solicitud que"."Reconocemos la tremenda dificultad que implica para una sociedad disminuir su circulación, sacrificios económicos y", indicó.Por otro lado, se refirió al número de testeos, y comentó: "Las estrategias de testeos son una de las tantas para afrontar la pandemia. No es la única, indispensable y crítica, es una de las tantas. La medición del día a día en este punto quizás escapa a los analistas epidemiólogos. Ellos prefieren hacer el estudio semanal, cada diez días o mensual, y con eso pueden sacar conclusiones mucho más contundentes acerca de cómo nos está yendo con la enfermedad".Berbara señaló que "si nos comparamos con países cercanos de la región, nuestros vecinos de Chile y Brasil, las estadísticas y los números juegan a favor de la estrategia que ha tomado y decidido la Argentina".