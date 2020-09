Tres casos de Coronavirus Ibicuy: Aislaron a todos los concejales

En la localidad de Ibicuy, en los últimos días, se registraron tres casos de coronavirus y cinco personas se encuentran a la espera de resultados."Se decidió aislar a los concejales, y al viceintendente de la localidad debido a que la secretaria del Concejo dio positivo", aseguró el intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán, aEn este sentido explicó: "Los concejales van a permanecer aislados por 14 días y trabajan por zoom y whatsapp".Según indicó Roldan los concejales junto a sus familias se encuentran en buen estado de salud y no han presentado síntomas.Además, señaló que "tenemos mucha vinculación por motivos laborales con Zárate y Campana, más de 60 vecinos viajan todos los días a una empresa automotriz"."Uno de los tres casos de coronavirus que se registró en la localidad se trata de uno de los trabajadores de la empresa automotriz y es el esposo de la secretaria del Concejo", sumó el intendente.Al finalizar Roldán dijo que "tenemos un control sanitario en el ingreso de la localidad, tomamos la temperatura, pero eso no significa que no pueda ingresar el virus".