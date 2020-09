Defensa al Consumidor registra hasta 30 reclamos diarios de todo en Entre Ríos

El director provincial de Defensa al Consumidor, Pablo Luciano, confirmó aque durante el aislamiento por coronavirus, la cartera registró"Las disposiciones del distanciamiento acrecentaron de manera importante las ventas online y esto no ha tenido un correlato con la suficiente velocidad de los sistemas de logística de las empresas y en algunas se manifiestan atrasos que generan reclamos porque los usuarios al estar en la casa, tienen más tiempo para iniciar el reclamo virtual", detalló el funcionario provincial.Según reveló,Los reclamos provienen de la Ventanilla Federal derivada de Nación y la web del organismo provincial "que es más rápida y estable para el consumidor"."Una parte de los reclamos se deriva a las oficinas municipales y la otra tramita en esta sede", comentó Luciano., explicó el funcionario provincial al encomendar al consumidor "que cuando realice una compra electrónica, que guarde una copia de los términos y condiciones de esa oferta porque en caso de tener un conflicto, la necesitará"."Para las compras electrónicas,porque muchas difirieren la foto del tamaño y no es lo que uno esperaba, por lo tanto, si uno no tiene satisfechas sus expectativas, la ley le permite arrepentirse", aclaró Luciano.; básicamente por el volumen de negocio porque había problemas por la facturación, los planes, los datos, falta de servicio y cobertura, o inconvenientes con los aparatos. Hoy día, los reclamos están más repartidos porque, evidenció.Luciano aclaró que aún no registran reclamos por tarjetas de crédito porque recién comienzan a operar los vencimientos. "Sí hubo muchas consultas porque en abril el Banco Central dispuso que para evitar una recarga excesiva de intereses en aquellos usuarios que no pudieran pagar el saldo total,, comunicó al aclarar que, anunció.El funcionario argumentó que la disposición del gobierno nacional tiene por objetivo "auxiliar a los consumidores y disminuir la tasa de interés porque está muy por debajo de lo que normalmente aplican los bancos por los descubiertos cuando uno paga un monto menor al total. Y permitirá un alivio desde el punto de vista financiero en los vencimientos de los usuarios"."Es un tipo de reclamo muy complicado porque existe una cadena muy compleja de proveedores minoristas y mayoristas, además de empresas aéreas, que muchas ni siquiera están en el país", reconoció Luciano.Según acotó, se aguarda de la reglamentación de la ley de auxilio al Turismo.Los interesados en iniciar un reclamo por incumplimientos a la ley de defensa al consumidor, deben comunicarse al 0800 444 8256 / (0343) 420791 / 343 6229530 / defensadelconsumidor.gob.ar