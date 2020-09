Advierten que los médicos de Santa Fe tienen "un nivel de agotamiento feroz"

Los médicos y otros trabajadores de la salud de la provincia de Santa Fe "están con un nivel de agotamiento feroz" debido a la pandemia de coronavirus, advirtió la secretaria general de la Seccional local de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), Sandra Maiorana."El recurso humano no se consigue en la góndola de un supermercado", dijo Maiorana y consideró que "es escaso, está agotado, psicológicamente muy mal".En una entrevista con radio Universidad, de Santa Fe, la gremialista se refirió a la situación que atraviesan los médicos de los hospitales públicos de la provincia, que hoy completan un paro por 48 horas en reclamo de una recomposición salarial."Si me hubieran dicho hace un tiempo que nosotros íbamos a estar de paro en una pandemia, no lo hubiera creído, me hubiera reído. No recuerdo un año en el que hayamos hecho cuatro paros", señaló.También se refirió a los casos de profesionales que sufrieron "rechazo social" porque "se los culpó de los contagios", y, en ese sentido, mencionó al médico Marcelo Palou, de la localidad de Cañada del Ucle, quien -según Maiorana- "estaba muy mal psicológicamente" porque "sufrió un escarnio público, un linchamiento".La titular de Amra contó luego que "hay gente con parte de enfermo por estrés, otra pidiendo aunque sea una semana de vacaciones porque no da más, para poder reponerse y volver, y no se la dan porque no se pagan los reemplazos".