En Entre Ríos "hay 70 localidades complicadas", dijo director de Epidemiología

Política La vicegobernadora Stratta confirmó que también tiene coronavirus

Diego Garcilazo, Director de Epidemiología de la provincia, informó acerca de la actualidad que atraviesa la provincia respecto de la pandemia del coronavirus que azota al mundo. Señaló que más allá de Gualeguaychú y Paraná, hay muchas otras localidades con casos en ascenso y que están siendo atendidas.En algunos lugares los brotes se siguen dando, pero insistió en que "no sabemos cuándo es o será el pico por lo que estamos viendo en otros países, respecto de la circulación del virus. Esto es muy cambiante".Asimismo, explicó que "cuando hay pacientes que están muchos días internados, empieza a colapsarse porque se suman nuevos, y se complica la situación. Calculamos que en 15 días vamos a tener números muy alto, por lo que trabajamos en bajar el índice de contagios para evitar que colapse el sistema de salud".Finalmente, informó que en nuestra provincia "la positividad es alta. Rondamos el 50 % pero hay momentos en que ha ascendido al 60 y 70%. Este virus produce enfermedades respiratorias y todo nos indica que es el virus que está predominando; es lo primero que hay que sospechar ante un cuadro".Respecto de la efectividad o no de la cuarentena, Garcilazo opinó que "sirvió mucho para preparar el sistema de salud y duplicar las camas de terapia. Si esto no se hubiera hecho, el sistema ya hubiera colapsado". (