Preocupa el brote de Covid-19 en un geriátrico de Gualeguaychú: 11 contagiados

Sociedad Los casos de coronavirus se duplican cada 11 días en Gualeguaychú

La doctora Victoria Sosa, integrante de la Dirección de Salud Municipal de Gualeguaychú, confirmó la existencia de un brote de Covid-19 en el geriátrico San Joaquín y adelantó las medidas que se están implementando para controlar la situación en el único establecimiento de este tiempo habilitado por la Provincia en dicha ciudad."Hace alrededor de dos meses tuvieron lugar los primeros contagios en la institución: un enfermero y una acompañante terapéutica que no presentaron síntomas de la enfermedad, pero que fueron detectados en el marco de los controles que se realizan ya que en el lugar residen adultos mayores que presentan distintos factores de riesgo, en la mayoría de los casos", informó Sosa a la vez que agregó: "Estos pacientes -que fueron totalmente asintomáticos- se aislaron en sus domicilios, los que siguieron fueron aislados en el Hotel Embajador"."Desde el inicio se confeccionó un protocolo que fue evaluado por el COES sobre cómo se debe actuar ante la presencia de un caso sospechoso, incluso se estableció el triage que debe efectuarse con cada miembro del personal que ingresa a la institución, para evitar contagios. Como decía antes, los dos primeros casos fueron los de un enfermero y una acompañante terapéutica que trabajaban únicamente en ese lugar y de los que no se encontró nexo epidemiológico. Se hizo un testeo general del personal y saltó. Todavía no había ningún caso entre los residentes. En la actualidad son 5 los trabajadores de la salud del lugar que dieron positivos de Covid-19", profundizó.. En principio tres de esos casos fueron trasladados al Hospital Centenario y otros tres a Pronto, finalmente una adulta mayor fue relocalizada desde el Centenario a Pronto, ya que tenía cápita en esa clínica por PAMI y se había desocupado una cama", explicó Sosa al sitioa la vez que confirmó que".En relación a la estrategia para el abordaje de la situación, Sosa adelantó que "se está articulando desde la Dirección de Salud municipal, en conjunto con el Hospital, el armado de un dispositivo de internación con camas para aislar pacientes que lo requieran, tubos de oxígeno, y personal a cargo. Se trata de una internación sin cuidados críticos", pensando en que se puede saturar el sistema para los pacientes asintomáticos o leves.