Gualeguaychú: "Estamos teniendo una cantidad sostenida de casos"

El departamento que más casos registró este miércoles fue Gualeguaychú con 78 pacientes que dieron positivo de Covid-19, de los cuales, 74 se registraron en la ciudad cabecera del departamento. Dos se detectaron en Larroque y otros dos en la localidad de Urdinarrain.



Adolfo Weimberg es neumonólogo de Gualeguaychú e integra el COES de esa ciudad. En diálogo con Elonce TV afirmó: "Estamos teniendo una cantidad de casos sostenida, aproximadamente un promedio de 40 diarios. Hoy tuvimos una cifra llamativa de casos, pero llevamos un poco más de diez días del aislamiento y estamos esperando ver en estos días una disminución de los casos; creemos que lo vamos a poder comprobar este fin de semana, con la reducción de consultas y contagios".



"Estamos trabajando con la ocupación casi completa en lo que respecto a lo que es camas con casos leves y moderados", aportó el médico. En relación a los casos en terapia intensiva en esa ciudad, mencionó: "hay cinco en el hospital Centenario y cuatro o cinco más en las terapias privadas; pacientes críticos no debe haber más de tres".



La mayoría de los casos que se presentan en Gualeguaychú "son por circulación comunitaria, pero hay también muchos también por contacto estrecho".



"Esperamos que empiecen a disminuir la cantidad de casos y una vez que disminuyan y se puedan empezar a habilitar actividades debemos tratar de ser un poco más inteligentes en cuanto a que prioricemos todo lo que es las actividades comerciales y productivos, que están con protocolos y las posibilidades de contagio en estas actividades es baja. Y que disminuyamos las actividades sociales (que están prohibidas), que son las que generan los contagios. Cuando tengamos de nuevo la posibilidad de salir y hacer una vida normal, aprovechemos esta oportunidad y no volvamos a cometer el error que cometimos. Como autocritica tenemos que decir que hace un mes atrás estábamos viviendo como que el coronavirus no existía; en estos momentos estamos pagando esas consecuencias", aseguró el integrante del COES de Gualeguaychú.



Consultado respecto a los recursos humanos en el sector de salud, en esa parte de la provincia, dijo: "Está muy intenso todo. Creemos que no estamos pasando un nivel como el que está sucediendo en Capital, pero es cuestión de tiempo a que lleguemos a esa situación, más si tenemos esta demanda como la actual, lo que está pasando en otros lados, nos va a llegar a nosotros".



Rememoró que a Gualeguaychú "nos empezaron a llegar los casos desde Buenos Aires, porque la gente de esta ciudad circula mucho hacia Buenos Aires. Ahora, nosotros estamos contagiando a los pueblos chicos de los alrededores". Elonce.com.