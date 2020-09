Una mujer presentó un amparo ante la Justicia para ver a sus nietos

Foto: Ilustrativa

La ex jueza María Cristina Barberá presentó un recurso de amparo en la Justicia en el que solicita autorización para que sus 10 nietos puedan visitarla, en el marco de las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus.



La mujer explicó que tiene familiares en distintas partes de Córdoba y que no es su intención como funcionaria judicial violar la ley.



"Ellos son uno de mis proyectos de vida. Con mi terapetua llegamos a la conclusión que atravieso un nuevo episodio de deterioro desde el punto de vista emocional por no poder ver a mis nietos", expresó.



Ante esto, Barberá presentó en mayo el recurso al juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, quien se declaró incompetente. Sin embargo, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó que continúe al frente del pedido.



"La declaración de incompetencia y la afirmación que se trataba de una cuestión de familia era errónea, porque no tenemos ningún inconveniente con nuestros hijos biológicos y políticos. La imposibilidad pasa por una cuestión del aislamiento", señaló.



Explicó que acudió a la Justicia porque no se puede resolver de otra manera y porque el Poder Judicial "está al servicio de los ciudadanos. "De ninguna manera iba a violar la ley, siendo aún una funcionaria judicial", subrayó.



Por último, la ex magistrada sostuvo que llevó adelante esta acción judicial por el afecto hacia sus nietos y porque "no son pocos los casos similares".



"Los extraños muchísimo, somos abuelos muy presentes. Y cito al pediatra Enrique Orchansky que habla sobre la importancia que le da a los abuelos en la vida de los nietos, y viceversa", concluyó.