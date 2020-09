Las lluvias apagaron los focos de incendio en el Delta del Paraná

Foto: Las lluvias permitieron apagar los focos de incendio en el humedal Crédito: NASA/FIRMS

Lo que no logró el Estado, una vez más pudo contenerlo la naturaleza con una lluvia esperada por meses. El sitio web que tiene la NASA y que reporta los incendios a nivel global expone por primera vez en mucho un río Paraná libre de fuego, al menos en gran parte del tramo que atraviesa el país, desde Chaco y Corrientes, hasta la desembocadura en el estuario del Río de la Plata.



Se trata de la herramienta que maneja la agencia espacial norteamericana denominada "Fire Information for Resource Management System" (Información sobre incendios para el sistema de gestión de recursos) y que ha sido de gran utilidad durante el asedio de las llamas en el humedal para dimensionar un fenómeno que durante semanas pareció fuera de control.



Aunque tanto en la adyacencias de Rosario como en otros sectores del Litoral se establecieron programas de acción con efectivos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, bomberos locales, y voluntarios sin demasiados recursos, la acción no alcanzó sobre las quemas indiscriminadas que se cobraron importantes superficies con flora y fauna autóctona.



Las precipitaciones que se iniciaron de manera aislada el fin de semana y que se hicieron presentes con mayor nivel y cobertura desde el lunes permiten ahora vislumbrar un paisaje libre de humo.



Por otra parte, y según el reporte diario del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el estado de situación de la zona del delta es de "guardia de cenizas".