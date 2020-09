Santa Fe podría derivar pacientes con coronavirus a otras provincias

Sociedad Enfermera de un hospital público hizo un drámatico pedido para que los cuiden

El presidente Alberto Fernández le propuso al gobernador Omar Perotti apelar a las camas críticas de otras provincias en el caso de que Santa Fe sufra un colapso en su sistema de salud producto del crecimiento de casos de coronavirus. El dato se conoció ayer a la par de la suba de ocupación de camas de terapia intensiva que, según los últimos datos oficiales, asciende al 86 por ciento en el conglomerado Rosario."Participé del encuentro virtual entre el presidente y el gobernador Perotti, además de otros mandatarios provinciales, en el que se habló de la necesidad de articular cómo complementarse en las cuestiones sanitarias y, si fuera necesario, tener también el acompañamiento de la Nación", confirmó el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de Santa Fe, José Luis Freyre.En virtud de la multiplicación del virus, aparte de las internaciones por otras enfermedades, "se podría tensionar el sistema de salud", dijo Martorano en las últimas horas antes de remarcar que eso ocurriría "fundamentalmente, en Rosario y el Gran Rosario, donde el nivel de ocupación de camas de terapia en el sector público ya llega al 86 por ciento, y el de las camas generales al 87".En esta sintonía, también se manifestó la directora del hospital de Niños Zona Norte, Mónica Jurado, quien se refirió a la situación actual del Covid-19 en Rosario: "Estamos en el peor momento de la pandemia, nos atraviesa el miedo y la angustia, pero tenemos que aunar esfuerzos".Ambas referentes no fueron las únicas voces de alerta. De hecho, el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga, remarcó que "Tucumán, Salta y Neuquén están registrando mucho incremento; pero hay otras como Mendoza, Río Negro y La Rioja que están con estado más crítico en el sistema de salud". Mientras tanto, varios sanitaristas coincidieron en que, si se analiza la dinámica de crecimiento, es muy preocupante el aumento de Córdoba, Santa Fe y del interior bonaerense".Para Freyre, por su parte, éste "es un momento delicado". El representante de los municipios y comunas santafesinos confesó que "se preveía" llegar al actual estado de cosas y destacó que "no por nada las primeras escaladas se dieron en el sur de la provincia, donde hay mucha más interacción con Buenos Aires".De esta manera, Freyre puso de manifiesto enque el gobierno santafesino "está precupado y siguiendo muy de cerca la capacidad sanitaria, que está muy tensionada en algunas ciudades o regiones, movilizándose con medidas alternativas, que se están preparando", como el traslado de pacientes a otros distritos en el caso de un colapso.En esta línea, se mostró consciente de que el aislamiento ha generado "un desgaste", aunque "hay personas que tienen responsabilidad por cuidarse y hay otras, una minoría, con una negación, ademas de un grupo más que siente esa necesidad de prevención, pero le cuesta sostener la disposición del aislamiento o del distanciamiento".Tras participar también por videoconferencia del discurso del gobernador Perotti en el que anunció el cierre de todas las actividades a partir de las 19.30, Freyre analizó la medida. "Podría pensarse que las restricciones incrementarían reuniones en domicilios particulares, pero lo cierto es que el movimiento en la calle ha mermado y eso busca hacer surgir una conciencia mayor de que debemos cuidarnos. En ese delicado equilibrio es donde más tenemos que trabajar", explicó.Para el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de Santa Fe, José Luis Freyre, es posible que Rosario pueda regresar a fase 1, siempre y cuando no se evidencien mejoras en materia sanitaria y en relación a la curva de contagios."En localidades cercanas a Rosario están preocupados porque aumentaron las reuniones en las casas, entre las familias. Pero, en general, en el interior de la provincia la respuesta a la medidas del gobernador Perotti, fue positiva", dijo sobre la decisión de impedir la realización de actividades, a partir de las 19.30, hasta el 11 de septiembre.Además, destacó que "Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Pérez, Funes, Casilda y toda la región Rosario está tensionada por el virus. Lamentablemente se piensa en volver a fase uno si la cosa no empieza a mejorar".