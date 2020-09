El Covid-19 avanza en muchas provincias: Hubo retroceso de fase en 11 de ellas

Ya hay zonas en 11 provincias que tuvieron que retroceder al aislamiento o imponer fuertes medidas restrictivas de circulación para frenar la propagación acelerada del coronavirus.Sucede que la proporción de nuevos casos en el interior del país pasó del 5 al 35 por ciento del total de confirmados.Con estos datos en mano y las charlas que mantuvo en los últimos días con distintos gobernadores, Alberto Fernández observa con preocupación el nuevo mapa del Covid-19 que se va extendiendo del AMBA a todo el interior a pasos agigantados."En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tenemos una ocupación alta con cierta estabilidad, pero que genera tensión en el personal", sostuvo Carla Vizzotti, secretaria de Salud de la Nación.En rigor, la segunda de Ginés González García apuntaba a otra cuestión: informó que se reporta "tensión" en los sistemas de Salud de Jujuy y Mendoza, en el departamento rionegrino de General Roca y en áreas de Salta y La Rioja, entre otros lugares. Los casos de contagio acelerado en el interior abarcan muchas más ciudades.un destacado funcionario del primer piso de la Casa Rosada.Se supo que son 18 las provincias que cuentan ahora con departamentos o localidades "con transmisión comunitaria extendida" y que la misma no se pudo controlar "en ninguna de ellas en las últimas semanas", según el Ministerio de Salud.En su medida, cada uno de los gobernadores resolvió la situación como pudo y hasta ahora se cuentan las siguientes 11 provincias donde el escenario sanitario es alarmante y que se presentan esquemas de aislamiento estricto o relativamente fuerte:El propio mandatario había trazado un panorama preocupante el lunes, al señalar que de los 3.283 casos que había ese día, en menos de dos semanas seguramente la provincia pasaría a tener unos 7.000.Con más de 8.582 casos y un pico registrado ayer de 677 contagios localizados en su mayor parte en las localidades de Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe y San Lorenzo el gobernador, Omar Perotti, no descartaba ayer regresar a Fase 1 o a una mayor restricción de movilidad en varias ciudades de Santa Fe. Los casos activos en su mayoría son en Rosario y Perotti pidió a los hospitales que suspendan las cirugías programadas para liberar camas.La situación sanitaria en el Alto Valle se complicó en los últimos días con contagios comunitarios en varias localidades donde el riesgo de colapso de los hospitales está latente. La provincia registró ayer un pico de 179 casos nuevos de contagio. En el departamento de General Roca se dispuso el aislamiento obligatorio por 14 días la gobernadora Arabella Carreras impuso mayores restricciones de circulación. Cipoletti es una de las ciudades con mayores contagios. Tiene más de 650 casos de COVID-19 y acumula más de 25 muertos. Desde el gobierno provincial dijeron que la ocupación de camas de terapia llegó al 80% de ocupación. y el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, admitió que hay un faltante importante de terapistas. Esto fue lo que reclamó la gobernadora Carreras al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su visita anteayer a la Casa Rosada. El ministerio del Interior liderado por Eduardo de Pedro le giró esta semana 125 millones de pesos para atender la pandemia.La gobernadora Alicia Kirchner empezó a recibir en estos últimos días del Ministerio de Salud de la Nación equipamiento, terapistas y médicos que estaba reclamando ante el incremento de contagios en la provincia. La mayor parte de la ayuda está concentrada en Río Gallegos donde hay un esquema de Fase 1 de aislamiento obligatorio ante los rebrotes de contagios importantes. La ocupación de UTI está en el orden del 90% y los médicos están desbordados. La situación sanitaria y política se agravó con la renuncia que se dio ayer del ministro de Salud de Santa Cruz, Juan Carlos Nadalich.El gobernador Gerardo Morales se reunió anteayer con el presidente Alberto Fernández para trasladarle la preocupación por el rebrote de contagios en Jujuy. Ayer hubo 124 casos nuevos y suman 8.542 contagios. Con este escenario gran parte de la provincia seguirá en Fase 1 de cuarentena. Esto es en las localidades de La Quiaca, Ledesma, Palpalá, San pedro, Perico y San Salvador. Y la situación de los hospitales es altamente preocupante ante eventuales colapsos del sistema.El gobernador, Sergio Uñac, explicó ayer a Infobae que estableció Fase 1 en toda la provincia por 14 días y hubo un departamento que estuvo aislado completamente. El departamento de Caucete es el más complicado por los brotes de contagio comunitario.Desde anoche contabilizaron 361 casos nuevos que suman un total de 7.191 en esta provincia. Se incrementaron sustancialmente los contagios comunitarios y así se implementaron mayores restricciones de circulación en las localidades de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján, Maipú y la capital. En el resto de la provincia se mantienen las aperturas, incluido el turismo interno pero no para los habitantes del Gran Mendoza."Esta es la última medida que podemos tomar de flexibilización. El siguiente paso, si esto no se detiene, no queda otra que ir a la situación de aislamiento y durante 20 días suspender todo tipo de actividades, y volver a fase 1", dijo el gobernador Rodolfo Suárez, quien le pidió directamente a Alberto Fernández que envíe ayuda para atención sanitaria y especialistas en temas puntuales como el manejo de los respiradores.Gerardo Zamora, sostuvo que en los últimos días subieron en un 50% la cantidad de respiradores y mencionó la falta de terapistas en la provincia norteña. Con un acumulado de 976 casos contabilizados hasta ayer, el gobernador anunció desde el sábado pasado el aislamiento obligatorio de las localidades de Suncho Corral y San Pedro de Guasayán aunque no descartaban aumentar las restricciones en la capital provincial y en La Banda.El Comité Operativo de Emergencia dispuso en Salta que los departamentos de Orán y San Martín, ingresarán en fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. A la vez que los departamentos Capital y General Güemes continuarán con las restricciones de actividades los domingos y se mantiene la restricción de circulación de 0 a 6 en toda la provincia. El turismo interno será evaluado para las localidades que lo requieran, a pedido de las intendencias.Con 183 casos registrados ayer y un total de 3.500 contagios de COVID el gobernador Gustavo Sáenz alertó a la población sobre el avance de casos de transmisión comunitaria. "La preocupación más grave es en el departamento Rivadavia donde están las comunidades originarias donde no les puedo decir que se laven las manos porque no tienen agua", dijo el mandatario salteño que no descarta decretar el regreso en algunas localidades la Fase 1 de aislamiento.Si bien la provincia manejada por Gustavo Mellela está bastante controlada con 2.100 casos de COVID-19 y sólo 82 que se sumaron ayer, en la localidad de Río Grande se mantendrá el aislamiento obligatorio por el incremento de contagios comunitarios aunque se espera abrir gradualmente algunas actividades. Desde el gobierno provincial solicitaron respiradores, insumos parar los test y equipamiento sanitario que le fue llegando de la Nación con regularidad aunque no necesitaron por ahora personal de la salud.En esta provincia aumentaron los casos de contagio comunitario en las últimas semana. Ayer se contabilizaron allí 56 nuevos contagios que suman 955. La provincia está en la fase de distanciamiento social aunque hubo medidas restrictivas en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Allí hay contagios comunitarios que crecieron en los últimos días por lo que se restringieron fuertemente las medidas de circulación y la apertura de alguna actividades.