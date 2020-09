Snowboardista murió al quedar atrapado por una avalancha en Baguales

Un snowboardista murió esta tarde producto del desprendimiento de una placa de nieve cuando practicaba deportes invernales en el centro de ski privado Baguales, ubicado entre El Bolsón y Bariloche. Una fuente oficial confirmó el deceso del deportista aunque no brindó más precisiones sobre la víctima.



El accidente ocurrió cerca de las 16 horas y desde el centro una persona se acercó hasta la ruta 40 para pedir auxilio, teniendo en cuenta lo alejado de ese centro con Bariloche y El Bolsón.



Cerca de las 20 horas de este martes, la Policía de Río Negro ? con personal de Villa Mascardi- se dirigió al lugar para iniciar el expediente correspondiente al lamentable suceso.



La fiscal Betiana Cendón, por su parte, se dirigió al lugar junto al adjunto Marcos Sosa Lukman para avanzar en el proceso de investigación.



Baguales es un centro de ski exclusivo ubicado en una reserva natural que está situada al sur del lago Guillelmo, entre los ríos Villegas y Foyel.



No tiene medios de elevación, por lo que el traslado de los esquiadores se realizaba en ski caat, máquinas con orugas que se deslizan en la nieve y que pueden trasladar hasta 12 personasl al mismo tiempo. El complejo cuenta con tres equipos similares.



Según el sitio web del complejo, se trata de un centro de ski alternativo, sin restricciones, filas para medios de elevación, donde los deportistas pueden disfrutar el free style o fuera de pista.



"Es una reserva natural extensa y variada en cuanto a su geomorfología por estar situada justo en un área de transición entre la cordillera y pre-cordillera, con un clima bien definido de cuatro estaciones donde es posible apreciar la diversidad del paisaje disfrutar de la nieve y esquiar durante todo el invierno y gran parte de la primavera, o realizar cabalgatas, recorridos de trekking, mountain Bike y escalada en roca durante el verano, hasta la llegada del otoño con sus colores y los primeros fríos. El lugar cuenta con excelente infraestructura en caminos y sendas que permiten recorrer toda la reserva, con la posibilidad de alojarse en el Lodge del Río Villegas o en los Refugios, de la Mesada, Valle Norte o Pintado en cualquier época del año" menciona la plataforma digital de la empresa.



El ex tenista Gastón Gaudio es uno de los accionistas de la empresa Baguales Acquisitions SA junto al magnate de Qatar bdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, firma que fue adquirida a la compañía belga Burco (impulsora del desarrollo inmobiliario Arelauquen). Antecedentes Paradójicamente el accidente ocurrió 18 años después de la tragedia del cerro Ventana, cuando nueve estudiantes de la carrera de Educación Física del Centro Regional Universitario (CRUB) murieron al quedar sepultados por una avalancha.



El antecedente más reciente ocurrió el 27 de julio cuando el jefe de patrulla de Catedral, Mario Ruiz, murió al ser alcanzado por una avalancha cuando estaba en la parte alta de la montaña.



Tras ser hallado, Ruiz fue derivado al Sanatorio San Carlos donde murió poco después, producto de las graves lesiones que sufrió en el accidente.



Las causas del deceso fueron traumatismo de cráneo severo y neumotórax.



Otro hecho en Catedral ocurrió en el invierno del año 2000 cuando dos operarios de la empresa concesionaria Robles Catedral que tenía a su cargo la explotación en la ladera sur de la montaña, murieron producto de una avalancha.



El accidente ocurrió el primer día de julio de ese año y derivó en una demanda judicial a la empresa debido a que, según se comprobó, no existían las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física de los operarios.



El movimiento de nieve fue causado por el trabajo de las maquinarias, motivo por el que en la demanda que se inició se comprobó que no existían las medidas de seguridad óptimas para dicha actividad.