En Rosario también alertan por una posible saturación del sistema de salud

Dos profesionales de la salud representantes del sistema público y privado de la ciudad expresaron su gran preocupación en relación al escenario actual del coronavirus en Rosario, no solo por el nivel de contagiosidad que se está dando sino también por el aumento de ocupación de camas críticas.



La directora del hospital de Niños Zona Norte, Mónica Jurado, se refirió a la situación actual del covid-19 en la ciudad de Rosario. "La situación no es ajena a la que nos atraviesa a todos. Estamos en el peor momento de la pandemia, nos atraviesa el miedo y la angustia pero tenemos que aunar esfuerzos. Tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con las personas que queremos".



"Por eso, tenemos que cuidar las camas críticas, porque tenemos que ser solidarios ya que en algún momento se acaban. Tenemos que ser solidarios, quien necesite una cama crítica y oxígeno para poder recuperarse debe contar con ella", enfatizó.



"Epidemiológicamente estamos cursando la semana 35, en estos momentos tenemos que respetar los protocolos. Nos quedan, por lo menos, dos meses donde tenemos que aumentar la solidaridad. Los equipos de salud están al límite, cansados y con casos positivos diarios, a pesar de todos los cuidados", agregó Jurado.



"La condición de la transmisión comunitaria hace que el porcentaje de duplicación de casos esté en 11 días. Tenemos un índice de contagiosidad 1.5. Eso quiere decir que yo contagio a una persona y media, cuando deberíamos estar por debajo de uno. Es el momento en que tenemos que ser extremadamente cuidadosos", concluyó la directora del hospital de Niños Zona Norte.



Por su parte, la infectóloga Carolina Subirá, manifestó la preocupación que existe en el sector: "Si bien el sistema privado y público tuvo 6 meses para prepararse, está hipertrofiado al máximo, puesto a una gran tensión, no nos sobra nada, no sobran camas. Estas últimas 2 semanas vimos que se duplicaron los internados por covid-19. Subió el porcentaje de ocupación de las camas en cuidados intensivos. En las instituciones privadas antes estábamos por debajo del 70% y ahora por encima del 80 u 86% de ocupación lo que nos deja un espacio muy magro para recibir el impacto".



"Al principio veíamos 50 consultas por día y ahora vemos más de 150 en los centros ambulatorios del grupo Oroño. Antes, el porcentaje de positivos era del 13% y ahora estamos cerca del 50%. Una de cada dos personas que en este momento está consultando tiene covid. Si esto se sostiene de esta manera, en menos de un mes vamos a saturar el sistema de salud, tanto público como privado", agregó la infectóloga.



"Las decisiones de los próximos días van a tener un impacto fundamental en el sistema de salud. Estos son momentos de oro para cuidarnos, para poder aplanar esa curva de contagios que semana a semana se está incrementando. Si bien en este momento tenemos los centros de aislamiento y los hospitales modulares, la cantidad de personal de salud es finita. Y también se contagian. En este momento tenemos que proteger el personal de salud y las camas", concluyó Subirá.