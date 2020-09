Mirá la entrevista completa

Video: Aislamiento por Covid-19: Jubilada narra cuentos infantiles a través de WhatsApp

María Mercedes "Melé" Graglia es una docente jubilada de Hernández y narradora oral. Su propuesta para transitar esta etapa de aislamiento por la pandemia de coronavirus fue la de "contar un cuento infantil cada día a través de un grupo de WhatsApp para sarcarle una sonrisa a los más chiquitos que quedaron separados de sus amiguitos, sin contacto con nadie en el caso de los que comenzaban el maternal"."Empecé el 26 de marzo a hacerlo público pero desde antes, cuando comenzó el aislamiento, comencé a grabar cuentos para mis nietos para mantener el lazo que tenía con ellos porque no los puedo ver desde enero y así, todos los días les mandaba un cuento", comentó Melé a"Después, todos fueron compartiendo lo audios y así terminé armando este sistema diario por WhatsApp. Ya tengo grabados alrededor de 160 cuentos que he enviado en más de cinco meses", contó la narradora.El grupo se llama "Te cuento un cuento", a la fecha tiene alrededor de cien miembros y sigue sumando. Melé solo realiza el envío una vez en el día: el audio del cuento y un breve saludo que incluye el título de la narración y su autor o autora. Todos los días una narración para niños, niñas (especialmente) y para todo quien quiera oírla."Esto me dio energía para sobre vivir esta etapa tan difícil, de estar lejos de los amores, los afectos, las caricias, los abrazos", aseguró emocionada hasta las lágrimas.El grupo de Whatsapp está abierto a todas y todos los que quieran ingresar.Hay que ponerse en contacto con Melé y ella envía el enlace para que se unan al grupo. O si alguien ya está en el grupo, puede compartir a cualquiera que quiera sumarse el enlace, y esa persona ingresa inmediatamente.Para contactarse con Melé:-Por WhatsApp: 3435619994-Por Facebook: Melé Graglia-Por Instagram: mgri73-Por mail: mrios@netium.com.ar