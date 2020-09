Marcha atrás en gimnasios: "Son desafíos que planteamos para cuidar al otro"

Fomento a instituciones

A partir de que Paraná, el área metropolitana y Gualeguaychú pasen a la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio en fase 3, se establecieron numerosas restricciones para controlar la situación sanitaria. Una de las áreas afectadas fueron las instituciones deportivas, ya que se volvió para atrás con muchas actividades que habían sido habilitadas.Uno de los rubros más afectados fueron el de los gimnasios y casas de entrenamientos que hace pocas semanas habían reactivado las actividades."Estas nuevas medidas implica una parálisis en las actividades deportiva", indicó el secretario de Deportes de Entre Ríos, José Gómez, aEn relación al cierre de gimnasios, dijo que "no ponemos en cuestión las actividades de las casas de entrenamiento, trabajamos muchísimo en la aprobación de los protocolos, veníamos funcionando bien, pero lamentablemente la situación que estamos viviendo en cuanto a la circulación del virus, llevó a las autoridades de salud a tomar estas medidas"."Comprendemos la realidad que atraviesan los gimnasios, y sabemos que hay otras actividades que aún no han podido abrir, pero estábamos alertas de que esta situación podía suceder", sumó.Por otro lado, Gómez contó que "las demás localidades de la provincia siguen en distanciamiento social, y esperamos que no tengan que pasar por esta situación"."Seguimos trabajando con todos los sectores, y cuando mejor hagamos estos desafíos que nos planteamos de cuidar al otro, en Paraná y Gualguaychú podrán salir de esta fase. Esperamos que esta situación tenga el impacto que esperamos", explicó."A los clubes se los sigue asistiendo con diversos programas provinciales, buscamos que ningún club se quede sin la ayuda económica, son 330 instituciones que van a recibir un aporte económico", mencionó Gómez.Además, señaló que "superamos los 100.000.000 de pesos que bajaron para los clubes".Al finalizar dijo que "lanzamos Clubes en Obra, un programa esperanzador que nos permite salir de esta coyuntura y pensar en que podemos retomar el camino del crecimiento, hay 41 clubes que recibieran dinero".