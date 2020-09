Weiss: "Realizaremos controles para que disminuyan los casos de Covid"

En Paraná, el área metropolitana compuesta por Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, más la localidad de Gualeguaychú fueron declaradas en aislamiento social, preventivo y obligatorio en fase 3 hasta el 13 de septiembre. El objetivo de esta nueva medida se basa en intentar que disminuya cantidad de casos de coronavirus."Nos toca tener esta situación de aislamiento para velar por la salud y el bienestar de la población", declaró el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, aA su vez señaló que "debido a esta nueva normalidad, desarrollamos una mesa de trabajo con las instituciones intermedias de la ciudad para articular la dinámica la situación, ya que somos parte de esta metrópolis"."Con Paraná tenemos una relación socio laboral muy fluida, y requiere de un tránsito constante, pero vamos a controlar los permisos correspondientes, tanto en el tren como en los vehículos", apuntó.En este sentido, manifestó: "A través de un grupo que tenemos con los intendentes de la metrópolis tomamos las decisiones teniendo en cuenta los mismos criterios para que no haya comparaciones".Sobre las medidas de control que se van a adoptar, Weiss contó que "vamos a trabajar conjunto con la Policía para tratar de contener el aislamiento y reducir la cantidad de casos".Este martes en la localidad se registraron dos casos de coronavirus, en este sentido el intendente, explicó que "en este momento la cantidad de casos está mermando, la semana pasada tuvimos varios días con reiterados casos de coronavirus por día".En relación a las actividades comerciales, el presidente municipal, dijo que "el centro comercial, que se conformó este año, está muy preocupado porque todos los locales fueron muy damnificados durante este tiempo".Y destacó: "Los gimansios van a volver a dar clases de manera virtual, ya que no pueden abrir de manera presencial".Weiss indicó que "en la Municipalidad la atención al público se cerró hasta el 13, van a continuar los trabajos internos y todos los servicios continúan con normalidad. Los vencimientos se prorrogan a los mismos tiempos y evacuamos consultas a través de teléfono y redes sociales".Por otra parte, el intendente declaró "en el centro de salud hubo casos de personas infectadas, pero ya están recuperadas. La semana pasada dispusimos de un vehículo para el traslado de personas sospechosas de coronavirus, para no tener que utilizar la ambulancia de la ciudad".