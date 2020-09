"La causa está cajoneada", denunció la sobrina del desaparecido Pocho Morales

Este domingo 30 de Agosto se cumplieron nueve años de la desaparición física de Juan José "Pocho" Morales en San Jaime de la Frontera.Familiares, amigos y allegados realizaron ayer una nueva marcha pidiendo Justicia. La manifestación culminó frente al monolito que lo recuerda, como así también a Sebastián Ortíz, otro desaparecido en la localidad del norte entrerriano, mientras desarrollaba tareas como vendedor ambulante, hecho que ocurrió aproximadamente un año antes."Desde el día 1 que desaparece el tío hasta estos nueve años seguimos sin novedades", apuntó ala sobrina del quinielero sanjaimense, Nuria Miño, tras una reunión que mantuvo con el jefe de la Departamental policial de Federación, Fabio Noya. "Fue para consultarle cuestiones que nos interesan saber de la investigación... Fue muy amable en ponerse a disposición y le hemos pedido algunos temas en particular", comentó."A nueve años hay cosas que se fueron diluyendo y en las que no se trabajó en un principio, que hay alguien que sabe algo es lógico, alguien vio algo, que se está cajoneando cosas por más que a muchos no les guste, esto es real; la causa están cajoneada, nos piden pruebas a nosotros pero no nos corresponde la investigación, es a la fiscalía a quién hay que pedirles que investiguen", apuntó.Y continuó: "Al comienzo de toda esta desgracia tuvimos más acompañamiento de la sociedad y luego se dio que la gente tiene miedo de hablar, nadie quiere decir nada, no acompañan en las marchas, es verdad que no se puede obligar a nadie pero tenemos que tener un poco de empatía, acá hay dos personas desaparecidas, porque no hay que olvidarlo al señor Ortíz".Consultada por si la familia tiene alguna hipótesis de lo que pudo haber pasado, Miño explicó: "Nosotros seguimos sosteniendo que el tío vio o escuchó algo que no tenía que ver o escuchar, por la forma en que desaparece, no dejando rastros ni nada, desapareció con la bicicleta y su portafolio y es como que se lo tragó la tierra; pasaron nueve años, no hubo novedades, se ensució mucho la causa, fue muy manoseada y te queda la duda de qué fue verdaderamente lo que ocurrió".La sobrina de "Pocho" Morales aseguró que "hoy, un asesoramiento legal es muy costoso y sostenerlo por nueve años mucho más; tener un asesoramiento para querellantes son más de 10 cuerpos los que hay que revisar y también tienen su costo; para nosotros se nos hace muy dramática la situación, todos los años lo mismo, en el día del padre, en las fiestas la sensación de malestares muy grande"."Pudimos acceder a los cuerpos de los expedientes y preguntábamos que porque no se retomaba, en algunos puntos, volver a intentar en la investigación; pero creemos que no quieren investigar, cajonearon la causa y no quieren investigar, sino esto se tendría que saber a los pocos días de la desaparición", manifestó.Para finalizar Miño expresó, "acá la policía puede estar ocultando información o tratando de que no se descubra, claro que no la policía en general sino dos o tres personas, porque es imposible, con todo el movimiento que hubo, que no se sepa nada; se ha solicitado la intervención de otras fuerzas paralelas a la Policía de Entre Ríos y fue negado, entonces esto nos hace sospechar que algo pasa, sino ¿Por qué no podrían intervenir otras fuerzas?, es muy raro todo".Y culminó Nuria pidiendo: "Necesitamos que alguien aporte algo, más allá de que es tarde y se hicieron muchas cosas mal en la investigación, su nieto y sus hijos necesitan una respuesta, por favor que alguien diga lo que sabe".