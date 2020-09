En menos de una semana 120 vehículos no pudieron ingresar a Concordia

"Desde el lunes 24 hasta ayer domingo 30 de agosto, se han rechazado aproximadamente unos 120 vehículos", dijo Amiano y contó que el flujo de rodados que no se deja pasar "es permanente, no hay un día que sea peor que el otro y es algo continuo".



De todas maneras, estimó que el cambio de situación en Paraná y Gualeguaychú podría reducir ese número, debido "a las dificultades que tendrá la gente a la hora de circular y obtener los permisos".



"Yo entiendo que debería bajar el número", mencionó. Subrayando que los rechazos "no hacen otra cosa que sumar problemas en el control, de tener que pelearnos con la gente, justificar por qué no los dejamos entrar, etc?"



Por último, el funcionario apeló a la responsabilidad individual, dado que "hay gente que a 163 días de control, aún no estaba anoticiada de que nosotros teníamos un retén estricto". Destacando que "en pandemia, hay que averiguar, informarse y si quiero ir a otro lugar, debo saber qué requisitos me van a pedir". (Diario Río Uruguay)