Covid-19: Sacerdote contó cómo se contagió y dejó mensaje de esperanza

El padre Gregorio Nadal padeció Covid que derivó en una pulmonía que lo obligó a mantenerse internado en un estado de "moderado a grave", según informaban los médicos..



Ya dado de alta, el querido sacerdote de Gualeguaychú aseguró que "tenemos que seguir cuidándonos" y contó: "yo me enfermé atendiendo sacerdotalmente a una persona con Covid. Hay que seguir cuidando a los mayores".



"Hoy me siento muy bien; sentí un cansancio muy grande pero lo podemos vencer. Hay que perder los miedos, porque se puede. Nos podemos cuidar gracias a la gente que nos ayuda mucho y es la gente del Hospital; gente que tenemos que valorar y respetar muchísimo", dijo Goyo en claro agradecimiento al trato recibido.



En medio de su recuperación aseguró que es "un canto a la esperanza y a la alegría porque podemos mejorar. Hay gente que está dando la vida por nosotros; esto es un aprendizaje de vida muy grande" y aseguró que se solidariza con "la gente que la pasa mal o que ha perdido una persona querida por este virus; pero vamos a redoblar la esperanza, de que si queremos cuidarnos, podemos".



"Después de este tiempo vamos a florecer muchísimo. Ahora tenemos muchas cosas sepultadas en el corazón, como ese abrazo que no nos estamos dando, pero vamos aprendiendo y sacando una mirada positiva y una enseñanza. Tenemos que valorar cada momento; cada charla y cada mirada que esto es fundamental en este momento", fueron las palabras del sacerdote que pudo reponerse al Covid.



Finamente agradeció porque recibió "muchos mensajes por las redes sociales, por los medios de comunicación; ahora tengo que recuperar fuerzas porque esta enfermedad me dejó mucho cansancio" y cerró en declaraciones a Radio Cero con una frase: "porque te quiero, te cuido y me cuido".

