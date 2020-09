Hallaron una imagen de la Virgen de Luján intacta entre las cenizas de incendios

Un bombero de la localidad de Embalse, en la provincia de Córdoba, publicó una imagen de la Virgen de Luján en medio de las cenizas que dejaron los incendios que en las últimas semanas azotaron distintos puntos de ese distrito.



Según publicó FM Delta de Embalse, el altar está ubicado "en medio del monte", cerca de la zona de Capilla del Monte. A pesar de que las llamas envolvieron la vegetación que se ubicaba alrededor de la figura, no fue afectada por el fuego.



Daniel Zabala, el bombero que halló el altar, compartió la imagen en su muro y escribió: "Creer o reventar. Virgen de Luján. Le pasó el fuego con llamas de más de cinco metros. Y a ella no le hizo absolutamente nada".



Los Bomberos Voluntarios relataron lo sucedido. "Daniel Zabala, bombero de nuestra institución documentó lo ocurrido en el incendio de Capilla del Monte, llamas de 5 metros pasaron por el lado de esta Virgen, y a ella no le hizo nada".



Según contó Zabala, él y sus compañeros se sorprendieron el encontrar este pequeño santuario erigido en el medio de un monte que fue arrasado por el fuego que destruyó todo a su paso pero que no dejó marcas en la Virgen de Luján.



Unas 2.152.000 hectáreas fueron quemadas en incendios desde 1999 hasta 2012 en Córdoba según un estudio llevado a cabo por científicos del Instituto Gulich.



Para Laura Bellis, bióloga integrante de este estudio, y Gustavo Nicola, director de Operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios. La principal causa de los incendios es humana.



"El 99% de todos los incendios son por la mano del hombre" declaró Nicola. Por descuidos, por accidentes o por falta de experiencia. Pero también, intencionales, para rebrote de pasturas para el campo.