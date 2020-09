Un fuerte sismo en Chile se sintió en varias provincias de Argentina

Un fuerte sismo se produjo en Chile, cerca de la región de Atacama. Además de afectar a varias zonas del país trasandino, el movimiento telúrico se sintió en provincias del oeste, centro y norte argentino, como Córdoba, Mendoza, y Tucumán.



De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de Chile, el sismo ocurrió a la 1.09 del martes (hora de la Argentina) y tuvo una magnitud de 7 grados, aunque en un primer momento se informó que era de 6,8 grados. Fue catalogado como "de magnitud mayor".



Las autoridades chilenas señalaron que el epicentro se situó 73 kilómetros al norte de Huasco, en la región de Atacama, a 43 kilómetros de profundidad.



También se reportó en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y la región Metropolitana.



Fue seguido por una réplica de 6,2 de magnitud, a las 1.29 de la madrugada, de acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) de la Argentina. En este caso, se lo calificó como de "mediana intensidad".



Este segundo sismo fue más superficial, a 36.5 kilómetros de profundidad, y se ubicó 44 kilómetros al norte de Huasco. Minutos más tarde, hubo otros temblores de menor magnitud (5,4 y 5,1, 4,6 y 5,5 grados, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos).



La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile señaló que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".



Por ahora no se informó sobre víctimas ni daños de consideración producidos por el sismo.



"Preliminarmente, no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo", aseguró el organismo chileno.



De este lado de la Cordillera de los Andes, el movimiento se hizo en sentir en Cuyo, el Noroeste y del centro de la Argentina.



Hubo reportes de temblores en Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Santiago del Estero.

