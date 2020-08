Trasladaron a Entre Ríos a una familia de monitos Tití

Controles en la Autovía Artigas

Labor compartida

En las últimas horas, la Dirección General de Fiscalización de Entre Ríos participó en el operativo de traslado de ejemplares que permanecían alojados en un domicilio de la provincia de Buenos Aires, al Santuario Animal "Tekove Mymba" ubicado en colonia San Anselmo, a 20 kilómetros de Colón.La persona que los cuidaba, en la localidad de Villa Ballester, convocó a autoridades nacionales que -a través de la Brigada de Control Ambiental- iniciaron el traslado de los siete ejemplares (penacho blanco) que habitaban en su domicilio particular.Así, entregó de manera voluntaria a los monos Tití (Callithrix jacchus), entre recién nacidos y ejemplares adultos, que cuidaba en su casa desde hacía un año y medio. Tras haber rescatado dos monos en mal estado, les dio buenas condiciones de permanencia y alimentación: en ese período, la pareja de primates tuvo cría en tres oportunidades.Agrandar imagenA pesar de encariñarse con ellos, la mujer reconoció que por tratarse de animales exóticos no pueden ser considerados mascotas y, al concretar su entrega, pidió a la ciudadanía "no fomentar el comercio ilegal de fauna silvestre", dado que "este tipo de animales no son para jugar" y que "necesitan estar en libertad".Al llegar al refugio natural de Entre Ríos, fueron recibidos por personal de la Dirección General de Fiscalización de la provincia, donde -junto a los funcionarios nacionales y personal perteneciente a la fundación- se los introdujo a su nuevo hábitat de aclimatación.Para evitar la tenencia ilegal y el tráfico de fauna silvestre, este fin de semana se montó un operativo de control a transportes en la ruta nacional 14, a través de la Dirección General de Fiscalización de Entre Ríos, Control Ambiental de la Nación y Gendarmería.Las inspecciones se realizaron en cercanías a San José y se aplicaron a un importante número de autos particulares y vehículos como camionetas y camiones, en virtud de la Ley Provincial de Caza Nº 4.841 y la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Nº 22.421, con los protocolos sanitarios establecidos ante la pandemia del Covid-19.Esta tarea fue emprendida con el fin de encontrar elementos que orienten a la detección de casos, como son los delitos de caza furtiva, la tenencia ilegal de productos o subproductos de animales silvestres y/o el tráfico de fauna silvestre.El director general de Fiscalización, Manuel Maza, dijo estar "convencido de que esta forma de trabajo articulada entre áreas que comparten objetivos de cuidado de la fauna y recursos naturales, a nivel provincial como nacional, es de gran importancia por la sinergia que se logra y dejando como resultado controles más eficientes".