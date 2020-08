Día de la Obstetricia: "Estamos involucradas en la salud integral de la mujer"

Carina Silva es Licenciada en Obstetricia y trabaja en Bovril, hace 24 años. En diálogo con Elonce TV, dijo que "es un día muy importante para la obstetricia y las embarazadas también. Actualmente trabajo en un centro de salud muy pequeño que hay en la zona rural. Somos parte de un momento muy importante de la mujer, como es su embarazo, parto y puerperio".



"En lo que es Paraná Campaña y La Paz, hacemos el control de embarazo normal y acompañamiento de la embarazada durante este período. Se hace en el hospital y también en el centro de salud. Si algo se complica en el embarazo o en el parto, son derivadas a la ciudad de Paraná para ser atendidos", dijo.



En ese sentido, aseguró que "cuando yo llegué a Bovril a trabajar no había partera. Hice guardia durante muchísimos años hasta que me titularizaron y soy la única titular del servicio. Las guardias son para recibir a la embarazada. Son atendidas y derivadas al hospital de referencia".



"El parto no tiene horarios. En el caso de una embarazada con hipertensión o diabetes son derivadas. Esa derivación se da en una ambulancia", señaló.



"Hoy el rol de la Obstétrica va más allá, nos hemos ido metiendo en algunos lugares que antes no pasaba, como directoras, encargadas y demás. Estamos muy involucradas en la salud integral de la mujer", finalizó. Elonce.com