Covid-19: "Cada 60 casos confirmados tenemos un fallecido", expresó Garcilazo

Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo

El área de Vigilancia Epidemiológica, confirmó que este lunes 31 de agosto en Entre Ríos se registraron 191 nuevos casos de coronavirus. Además, el área metropolitana de Paraná (Capital, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde) y la ciudad de Gualeguaychú, son declaradas en aislamiento social, preventivo y obligatorio en fase 3, hasta el 13 de septiembre inclusive.describió la situación epidemiológica hasta el día 31 de agosto: ". La velocidad del contagio que tiene la enfermedad es muy alta, y es lo que puede hacer que los sistemas de salud se saturen. Al dia de hoy tenemos 1823 casos activos".Sobre la gravedad de los casos Garcilazo, agregó: "No es un virus que estamos acostumbrados a ver en épocas de invierno, sino que es más letal.Hasta la fecha, 80 pacientes tuvieron que pasar por la unidad de terapia intensiva, desde que inició la pandemia".En Paraná, tenemos 1080 pacientes activos. En Gualegucychú hay 313 casos activos. En ambos lugares el 40% de los no tiene nexo epidemiológico", comentó.En ese sentido, dijo que "definimos indicadores para estudiar la evolución de la transmisión comunitaria sostenida. Estamos evaluando la dispersión del virus, con el indicador RT, que si es menor a uno es porque estamos controlando la propagación, si es mayor es porque se está expandiendo".Actualmente "".Al respecto de las demás enfermedades respiratorias, el director resaltó que "disminuyeron las que no están relacionadas al coronavirus. Las consultas también disminuyeron, pero debemos tener en cuanta que cualquier respiratorio hay que pensarlo como también como Covid-19".