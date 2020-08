Córdoba pedirá a Nación habilitar las reuniones familiares

"He dado instrucciones al Ministro de Salud (Diego Cardozo) para que solicite a la Nación que nos permita reuniones familiares una vez por semana, porque es una necesidad y por las condiciones que tiene Córdoba", dijo.



"Lo podemos hacer, mérito del pueblo de Córdoba y de todos los que trabajamos", agregó Schiaretti, que antes había destacado las condiciones sanitarias de la provincia.



"Tanto tiempo de aislamiento y cuarentena origina problemas, la gente quiere poder abrazar, poder ver a su familia. Hay que dar esa posibilidad, porque hay necesidad de afecto y porque hace que uno esté mejor mentalmente", expresó.



"El ministro Cardozo va a solicitar esa autorización, vamos a esperar que el fin de semana que viene puedan juntarse las familias de cordobeses.



El gobernador agradeció la actitud de los cordobeses frente a la pandemia, y que le dio tiempo al sistema de salud para enfrentar la situación actual: "nuestra provincia se ha equipado con los elementos necesarios, pasando de 323 a 882 camas con respirador", destacó.



"No hay distrito que haya dado ese salto en cantidad de camas con respirador, además de la contratación de personal necesario y estableciendo la coordinación entre el sector público y privado", apuntó.



Schiaretti afirmó que Córdoba no retrocederá de fase "y va a seguir con todas las actividades que hoy tenemos habilitadas".



"Estamos en una etapa que nos permite seguir manteniendo las actividades abiertas, solicitar que nos autoricen las reuniones familiares una vez por semana, y vamos a seguir con los cordones sanitarios y reducción de movilidad", describió.



El director del Instituto de Planificación Sanitaria, Rodolfo Rodríguez, destacó la importancia de las reuniones familiares por su "efecto sanitario". "La pandemia está, va a seguir, y en cada estadio nuevo de desarrollo tenemos que tener una respuesta consolidada que ya tenemos preparada", apuntó.



Y señaló que trabajarán en conjunto con los intendentes: "Son ellos los que van a decidir si hay reducción de circulación según la tasa de duplicación de casos".



Al respecto, indicó que el intendente de Río Cuarto ya decidió la reducción de movilidad en horas de la noche. "Se trata de reducir la circulación de la gente sin afectar la producción, y afectando lo menos posible las libertades individuales".



El gobernador subrayó la importancia del tratamiento con plasma de pacientes recuperados de Covid-19: "Eso nos permite salvar vidas".



Qué dijo el ministro



Poco después, el ministro Diego Cardozo volvió a reforzar la necesidad de que quienes se recuperen donen plasma. "Necesitamos que nos ayuden donando el plasma. Disminuye la estadía hospitalaria en terapia intensiva y cuando el paciente requiere intubación", dijo.



Uno de los datos que destacó Cardozo fue la afectación de geriátricos por brotes de Covid-19: en abril se registró un brote en un geriátrico, con 57 casos asociados; en julio hubo otro, con 20 casos asociados; mientras que en agosto hubo 7 geriátricos afectados por coronavirus, con 70 casos vinculados.



Antes de finalizar, Cardozo pidió no exponer a los adultos mayores que representan "la comunidad más vulnerable", y recordó las medidas recomendadas de uso de tapabocas, lavado frecuente de manos y mantener la distancia social.