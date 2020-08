Por casos de Covid, trabajadores se negaron a ingresar al Frigorífico Alberdi

En el Frigorífico Alberdi se sigue incrementando la cantidad de casos de coronavirus. En este momento en la institución hay alrededor de 30 trabajadores contagiados y un centenar de aislados.Debido a esta situación, este lunes, se realizó una asamblea en la puerta del establecimiento y algunos trabajadores se negaron a ingresar al establecimiento, para prevenir contagios."Venimos desde el sábado reuniéndonos y analizando la situación, porque estamos muy preocupados", indicó el secretario Paritario del Sindicato de la Carne, Omar Gareis, aA su vez, señaló que "hoy a la mañana ciertos compañeros tomaron una decisión de no ingresar hasta que no se tomen medidas más específicas en relación a los contagios".Gareis manifestó que "son alrededor de 450 empleados, hay entre 25 y 30 casos, la empresa continúa trabajando con una mínima cantidad de personas"."Debido a la cantidad de casos confirmados y los aislados, la planta tomó la decisión de incorporar más trabajadores para poder seguir produciendo", explicó Gareis."Ahora estamos esperando una contestación de los entes reguladores para decidir cómo abordar la situación", sumó.Además, declaró que "con los dueños del frigorífico hablamos y manifestamos que las personas tomaron la decisión por miedo, y evalúan qué medidas llevar a cabo para que se solucione este tema lo antes posible"."Estamos preocupados, más que nada porque hay familias atrás de cada trabajador, sabemos que nos podemos contagiar en cualquier lugar, pero al haber tantos casos en el frigorífico es muy compleja la situación", resaltó Gareis.Al finalizar dijo que "con el sindicato no queremos cerrar la planta pero queremos cuidar la situación".