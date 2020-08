Jujuy pagará un monto adicional de $5.000 para los trabajadores de la salud

El Gobierno de Jujuy anunció que pagará un adicional de $5.000 a los trabajadores de la salud afectados a la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus en la provincia, aparte del que reciben de Nación, y dispuso que el puesto de un trabajador de salud o seguridad que falleciera por la enfermedad podrá ser cubierto por un familiar directo de ese personal.



Así lo informó el gobernador Gerardo Morales, quien refirió que se tratan de servicios esenciales y que los $5.000 que pagará la provincia se agrega a otros tantos que estableció Nación en beneficio de los trabajadores de salud de todo el país.



En ese marco, el mandatario indicó que "son cerca de tres mil trabajadores" que no son alcanzados por el pago de Nación y que la provincia les va a pagar los 5.000 con lo cual "todos van cobrar un adicional de $10.000 en el marco de la emergencia por el Covid-19".



Por otro lado Morales anunció que habrá "un incremento importante para las guardias donde trabajan los médicos terapistas, enfermeros terapistas, kinesiólogos y médicos de guardia no terapistas", pero que todo el detalle será informado mañana por los ministros de Salud y Hacienda.



Asimismo, tras una reunión con la cúpula de Asociación de Trabajadores de Sanidad Argentina (ATSA) Filial Jujuy y en respuesta "a un planteo que viene de la Gripe A se ha dispuesto el pago de $500 a $2.000 de adicional y de $360 a $1.500 no asistencial para todo el personal de salud".



Morales también refirió que firmó el Decreto 1.342 el cual establece que "producido el deceso de agentes por causa del coronavirus, siempre que se acredite la afectación en tiempo inmediato anterior y durante la pandemia a servicios activos esenciales de salud y seguridad, su núcleo familiar primario podrá solicitar la incorporación de unos de sus miembros a la planta del personal de la administración pública, cumplida la edad, instrucción y formación necesaria".



Entre otros anuncios, el gobierno de la provincia sumará durante la semana cerca de 200 médicos clínicos en su sistema de salud para reforzar el trabajo de telemedicina.



Por otro lado, Morales dijo que se reunirá con las obras sociales de la provincia porque "necesitamos saber cuál es el plan que tienen para atender" a sus afiliados, además de que "necesitamos que nos ayuden" con más profesionales por la atención de emergencia.



Morales señaló también que el vicegobernador Carlos Haquim, quien dio positivo a una prueba de coronavirus hace una semana, evoluciona favorablemente de la enfermedad.



Por último, dijo que mañana participará de una reunión convocada por Nación con todos los gobernadores tras "el paso importante que ha dado el Gobierno en la reestructuración de la deuda con los bonistas", además de "repasar temas de agenda especialmente vinculados con la emergencia sanitaria pero también de proyectos de las provincias".



El Comité Operativo de Emergencia provincial informó esta noche que por la aparición de nuevos casos en La Quiaca, la localidad fronteriza se suma a los departamentos Ledesma y San Pedro y a las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico como "zona roja" de la provincia.



Además detalló que 5.062 pacientes se recuperaron de la enfermedad y que suman en total 230 los fallecimientos en la provincia.