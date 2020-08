Policiales Había 45 personas en otra fiesta privada y cinco de ellas eran menores

Durante la madrugada del domingo, personal de Guardia Urbana, perteneciente a la municipalidad de Gualeguaychú, montó un operativo ya que un local nocturno permanecía abierto en un horario que no podía hacerlo, algo que habría sido denunciado por vecinos de la zona.Por otro lado, las fuerzas de seguridad que operan en la ciudad, realizaron recorridas durante la tarde de ayer por espacios abiertos de la ciudad que están habilitados para la práctica deportiva, pero no para permanecer quietos en el lugar y menos realizar reuniones sociales al aire libre.Así fue que se vio a uniformados hablando con personas, quienes entendían la situación y amablemente se retiraban de donde no podía permanecer por el decreto presidencial vigente. (Diario La Calle)