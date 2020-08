Javito Schmidt tocó junto a su hijo en vivo en Elonce TV

Video: Javito Schmidt tocó en vivo en Elonce TV junto a su hijo

Javito Schmidt, es uno de los integrantes de Litoral Tagüé, una agrupación folclórica musical compuesta por integrantes de distintas localidades de la provincia.

Este domingo dialogó junto al conductor Francisco Cuestas y habló sobre sus inicios en la música y cómo atraviesa la cuarentena.



"Fuimos de un los grupos que más fuerte nos pegó la cuarentena, porque cada uno es de distintas ciudades. La última vez que nos vimos fue en un gira que hicimos por Santa Fe, los primeros días de marzo", expresó a Elonce TV Javito Smith.



"Estamos haciendo un poco de videos y conectarnos por internet. Pero la idea de los grupos es juntarse, se nos hizo difícil", dijo.



Sobre sus inicios en la música, comentó que "cuando éramos chicos no había internet, entonces los padres nos mandaban a diferentes actividades. Gracias a mi padre, a mí me mandaron a acordeón".



"Ellos sabían que a mí me gustaba la música, porque siempre que íbamos algún evento familiar, yo me quedaba sentado mirando a los músicos y no jugando con los otros chicos", agregó.



Al respecto mencionó que "hace 35 años que estoy con esto y fue el instrumento que marcó mi vida".



Sobre eso, dijo que "la idea surgió como una necesidad, y con la pandemia se aceleró para concretarlo. Cuando nos encerramos nos dimos cuenta que no podíamos ir a otras ciudades a grabar".



"La idea era armar un lugar para tener. Lo terminamos hace muy poco, dos meses aproximadamente. Por suerte vinieron muchos colegas y amigos a visitar el estudio", finalizó.