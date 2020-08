Covid-19: Reportaron 82 nuevas muertes y 9.230 casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que durante las últimas 24 horas se registraron 82 muertes y 9.230 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 401.239 y las víctimas fatales suman 8.353.Del total de esos casos, 1.191 (0,3%) son importados, 93.278 (23,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 244.308 (60,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.En el informe vespertino se comunicaron 48 fallecimientos.Durante la jornada del viernes se realizaron 25.481 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.222.359 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 26.938 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 287.220 personas.El número de casos descartados hasta ayer es de 676.147 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico)."Seguimos teniendo 18 provincias con transmisión comunitaria extendida y no hemos logrado definir que se haya controlado la transmisión, con lo cual no se puede retirar de transmisión comunitaria a ninguna de las jurisdicciones que han entrado en esa situación en las últimas semanas", explicó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti.La funcionaria aseguró que "hace un mes y medio, el 7% de los casos eran de las provincias y ahora aumentó cinco veces y es del 37%, por eso el problema no es solo el AMBA", tal como lo explicó ayer el presidente Alberto Fernández."Ahora tenemos este desafío de realizar acciones para disminuir la transmisión del virus, no tenemos cura ni tratamiento, el mundo ha demostrado que la distancia física y la disminución de la circulación de personas es lo que permite controlar la transmisión viral", indicó Vizzotti.Y agregó, "Necesitamos volver a reforzar que cada actividad, salida y protocolo se cumpla, y que cada acción individual cumpla con los cuidados para minimizar los riesgos".Un total de 2.114 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 71% en establecimientos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, un 6,8% en Córdoba y 3,4% en Mendoza, según se indicó en el reporte.La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 59,7%, mientras que en el AMBA llega al 67,5%.Por último, Vizzotti recordó que la normativa nacional que habilitará las reuniones -de hasta 10 personas y en zonas al aire libre- a partir del lunes, "es potestad de las autoridades de cada jurisdicción".