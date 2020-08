Mar del Plata volvió a suspender actividades recreativas por aumento de casos

El intendente de la ciudad, Guillermo Montenegro, anunció anteayer la vuelta de las restricciones que buscan reducir la circulación de personas en los paseos comerciales y costeros en el distrito, que registra desde hace una semana transmisión comunitaria del virus Sars Cov-2.



El decreto firmado por el jefe comunal contempla mantener las actividades en las industrias, que podrán funcionar de lunes a sábados de 6 a 16; en las obras privadas -de infraestructura energética, excavación, apuntalamiento y demolición- de lunes a sábados de 8 a 17; y en los comercios esenciales que pueden abrir diariamente de 7 a 20.



También se mantiene la habilitación para trabajar de los profesionales y licenciados técnicos; las actividades de servicios en general, como cobro de servicios, peluquería, estética y similares; gastronomía con modalidad para llevar (take away) y de reparto a domicilio (delivery).



En tanto, desde este sábado y durante 10 días tampoco se podrán desarrollar actividades deportivas al aire libre en paseos públicos, parques, plazas y similares, una prohibición que incluye calles, avenidas, Costanera y el acceso a la playa.



Además quedaron suspendidos los paseos recreativos en la zona costera desde Punta Iglesia hasta la rotonda de la avenida Constitución y solo se mantienen las salidas recreativas a 500 metros de distancia del domicilio.



Montenegro dijo que "no se permiten a partir de hoy sábado actividades en espacios cerrados, ni el uso del espacio público, parques y playas, incluso el Corredor Peatonal Costero".



"Sólo esta habilitada la actividad individual al aire libre en clubes y polideportivos según el siguiente detalle: atletismo en la pista y con autorización (protocolo federativo), tenis (single y al aire libre), pádel (single y al aire libre), skate (en polideportivos y clubes), actividad física individual (en villas deportivas y con instructor), escuelas de patín (en espacios abiertos y con instructor, según protocolo federativo), natación en aguas abiertas (grupos autorizados), canotaje, yachting y remo individual (en clubes y con protocolo federativo)".



También se autoriza el ciclismo, surf, pesca deportiva, bádminton y tenis de mesa (single y en espacios abiertos) y golf.



Cabe señalar que los deportistas olímpicos continúan habilitados por un decreto nacional.



Télam.