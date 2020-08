Suspenden todas las actividades en el Gran Rosario por aumento de casos

La medida anunciada por el gobernador Omar Perotti se cumplirá para que "este conglomerado siga resguardado y cuidado y con la capacidad de respuesta sanitaria que hasta aquí ha tenido"."A partir de las 19.30 de mañana (por este sábado) no va a haber ninguna actividad de ningún tipo", dijo Perotti durante una rueda de prensa esta noche en Rosario, junto a la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano."La idea ?continuó el mandatario- es que disminuyamos circulación y no actividades en esta instancia".La medida abarca a todas las localidades del conglomerado Rosario, que va desde Timbúes al norte hasta Arroyo Seco hacia el sur, así como las ciudades de Firmat y Venado Tuerto, ubicadas en el departamento General López.Perotti detalló que "quedan permitidas también con ese horario (las 19.30) las caminatas recreativas manteniendo el distanciamiento y el uso de barbijo en los espacios públicos".La provincia de Santa Fe informó esta noche 508 casos positivos de Covid-19, lo cual lleva el número total desde el inicio de la pandemia a 6.737.En Rosario se reportaron 267 casos en las últimas 24 horas y tres fallecimientos, mientras que la tasa de contagios se duplicó en una semana."Queremos disminuir la tasa de contagio que nos han llevado a este número elevado", dijo Perotti, y agregó que "no va a haber un listado de qué queda abierto o cerrado".Télam.