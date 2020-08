"El Covid 19 se diseminó en todo el país": las "zonas rojas" que preocupan

Con gran unidad social y política, la inmensa mayoría de la sociedad tiene conciencia de los riesgos que implica el Covid-19. Hoy es más necesaria que nunca la responsabilidad personal, que tiene impacto colectivo.



Zonas rojas

Sucede que, si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la zona con mayor cantidad de contagios de COVID-19, el Gobierno mira con preocupación los rebrotes que se registraron en provincias del Interior, donde el virus parecía controlado hasta hace unas semanas."Hace un mes y medio, el 93% de los casos estaban en el AMBA. En las otras provincias era solo del 7%. Ahora, en las provincias ese porcentaje se multiplicó por cinco, y representa el 37% del total de los casos", explicó el Presidente. Y agregó: "Actualmente, hay 18 provincias con zonas de transmisión comunitaria sostenida".De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de la Nación, las regiones de Argentina que registran circulación comunitaria del virus SARS-CoV-2 son: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, detallaSin embargo, el sistema sanitario no responde de la misma manera en todas las provincias y en algunos casos se encendieron las alarmas porque el aumento de casos fue significativo y las capacidades están al límite.Jujuy se mantiene como el segundo distrito con mayor cantidad de contagios por detrás del AMBA. Y el 80% de los contagios se dieron en las últimas semanas en cuatro departamentos que llevan varias semanas bajo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO): Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro.Mientras tanto, Santa Fe y Córdoba continúan en alza (registraron 507 y 375 casos este viernes, respectivamente). Lo siguen Mendoza y Salta, que mantuvieron un promedio semanal de 300 casos diarios. Y otro gran foco de preocupaciones radica en Río Negro, que ya superó los 5500 casos y tiene a General Roca en un escenario apremiante en cuanto a su sistema de salud, lo que motivó a Arabela Carreras, gobernadora provincial, a decidir el retorno a la fase 1 del ASPO en esa ciudad.Alberto Fernández reconoció que la situación es alarmante y aseguró: "Estamos muy preocupados por Jujuy, donde el sistema de salud está al límite y siguen aumentando los casos. También, nos preocupa Mendoza donde la circulación y los contagios se incrementan, y seguimos de cerca las acciones específicas que realizan Santa Fe y Córdoba con cierres localizados". Y agregó: "Hay ciudades como General Roca (Río Negro) o Tartagal (Salta) donde los sistemas de salud no son tan robustos, y allí hubo un importante aumento de casos y de necesidad de camas en poco tiempo".De los 11.717 casos confirmados este viernes, que marcó un nuevo récord de contagios diarios, 7486 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 1430 a la Ciudad, 507 en Santa Fe, 375 en Córdoba, 347 en Jujuy, 342 en Mendoza, 265 en Salta, 155 en Entre Ríos, 150 en Río Negro, 135 en Tucumán, 99 en Neuquén, 88 en Santa Cruz, 79 en Chaco, 66 en Chubut, 60 en La Rioja, 44 en Santiago del Estero, 35 en Corrientes, 29 en Tierra del Fuego, 11 en San Juan, 10 en San Luis, dos en Formosa y uno en Catamarca y Misiones.Mientras que, de los 392.009 enfermos que hay en total en el país, 244.220 son de la provincia de Buenos Aires, 91.787 de la Ciudad de Buenos Aires, 7621 de Jujuy, 7505 de Córdoba, 6741 de Santa Fe, 5.943 de Mendoza, 5.591 de Río Negro, 5.183 de Chaco, 2.936 de Entre Ríos, 2.768 de Neuquén, 2.729 de Salta, 1.908 de Tierra del Fuego, 1.618 de Santa Cruz, 1.604 de Tucumán, 1.332 de La Rioja, 789 de Santiago del Estero, 765 de Chubut, 313 de Corrientes, 194 de La Pampa, 193 de San Juan, 84 de Formosa, 65 de Catamarca, 61 de San Luis y 59 de Misiones.Al mismo tiempo, del último reporte se desprende que son 2114 los pacientes con COVID-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La ocupación camas UTI adulto a nivel nacional es del 59,7%, mientras que en el AMBA la cifra asciende a 67,5%.Luego de conversar con los mandatarios de las provincias más afectadas por el COVID-19, el Presidente explicó que "en común acuerdo" se decidió "prorrogar las medidas de cuidado, el aislamiento sanitario y el distanciamiento físico hasta el próximo 20 de septiembre".Al mismo tiempo, durante su discurso en Santa Fe, por la firma del acuerdo federal para la puesta en marcha de la Hidrovía Paraná-Paraguay, alentó a trabajar en conjunto para superar este momento "difícil". "Cuando sentimos que empezábamos a dominar el virus en el AMBA, nos dimos cuenta de que el virus, seguramente por esa concentración que tiene la Argentina, se había diseminado en todo el país. Ahora el problema no era solo de los porteños y de los vecinos y hermanos del Gran Buenos Aires. Este tiempo nos exige ahora volcar nuestra mirada al interior del país"."La pandemia debe servir para estar más unidos que nunca: ha llegado la hora de que la Argentina crezca con otra lógica, con otro equilibrio", concluyó.