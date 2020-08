Declararon a Santa Fe como zona de circulación comunitaria de covid-19

La directora provincial de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, Carolina Cudos anunció hoy que la ciudad de Santa Fe fue declarada como zona de circulación comunitaria del virus en la pandemia de Covid-19. La funcionaria argumentó la decisión del Ministerio de Salud de la provincia en que hay varios casos positivos en los que no se puede establecer la forma en que se contagiaron. Este viernes la ciudad de Santa Fe confirmó 23 nuevos casos y llegó a un total de 304 contagios desde el inicio de la pandemia.



Acerca de la circulación viral en la ciudad y en el Gran Santa Fe, Cudos dijo: "Esto quiere decir que hay una proporción importante de casos en el cual no tenemos un nexo epidemiológico claro; que cuando uno va a entrevistar a una persona no es un contacto directo con un caso positivo ni que haya estado en un lugar con circulación del virus. Esto significa que nos tenemos que cuidar más".



"Ahora no sabemos si en una reunión de trabajo o por otro motivo con una persona que aparentemente está sana, que es mi amigo, que lo conozco, que no tiene ningún síntoma, no tengo ningún cuidado y por ahí esa persona o yo me contagio y puedo contagiar al resto. Esa es la circulación comunitaria, cuando uno no sabe qué persona puede estar enferma", señaló.



"Esta es una enfermedad de transmisión respiratoria y eso quiere decir que es altamente transmisible, ya que se transmite por las gotas que todos eliminamos al hablar, la toser, al estornudar", dijo y agregó: "Por eso debemos mantener la distancia necesaria, evitar los contactos innecesarios, usar los barbijos que tapan la nariz, boca y mentón y lavarnos las manos frecuentemente o usar el alcohol en gel. También hay que ventilar los ambientes y no salir si no es necesario", supo UNO.



Por otra parte, Cudos pidió estar atentos a cualquier síntoma leve ya que si no se sigue haciendo vida normal, se va al trabajo y se puede estar contagiando a otras personas. "Ante el mínimo síntoma primero me quedo en casa y luego consulto al 0800-555 6549 para que me digan si se puede tratar o no de Coronavirus", concluyó.