Victoria "intensifica acciones preventivas" para mantener la situación sanitaria

Paciente de 82 años venció al Covid-19

Este viernes el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, informó que en la localidad de Victoria se confirmaron 2 casos que tuvieron contacto estrecho con un paciente confirmado previamente.Federico Picchi, médico asistente del Servicio de pediatría del Hospital Salaberry."De todos los casos que tuvimos, fueron pacientes leves y asintomáticos. Solamente uno paciente necesito algún tipo de control clínico, por ser una persona de riesgo que tenía enfermedades preexistentes", dijo.Y agregó que "por suerte estamos bien y tratamos de mantener la situación. Lo que estamos haciendo es intensificar las acciones preventivas. Estamos realizando talleres, porque por nuestra ubicación geográfica estamos muy vinculados con Rosario, Buenos Aires y Paraná y muchas personas trabajan en estas ciudades que tiene transmisión comunitaria"."Estamos trabajando de manera personalizada con las personas que viajan a estos lugares, para que tengan las herramientas necesarias a la hora de cuidarse. La verdad que estamos teniendo buenos resultado. En todos los departamentos de Entre Ríos estamos trabajando desmedidamente para poder sobrellevar la situación", indicó.Sobre las personas que trabajan en otras ciudades, explicó: "Una vez que comenzó la pandemia, hicimos un relevamiento y tenemos entre 400 y 600 personas que están vinculadas laboralmente a la ciudad de Rosario".Al respecto comentó que en Victoria "estamos poniendo el foco en los controles, pero por una cuestión de que estamos en desventaja. Pero pudimos centralizar nuestras acciones en dos puntos: Uno es en ser muy rigurosos con los accesos a la ciudad y por otro lado en la prevención de estos tallares".Picchi, resaltó que realizan un trabajo de prevención muy fuerte con "los transportistas locales que ingresan mercadería a la ciudad", provenientes de zonas del país con transmisión comunitaria de coronavirus."Uno puede hacer todo lo posible para evitar que las personas se contagien y descansa en el cuidado colectivo, en donde la responsabilidad es personal. Somos un equipo de trabajo, donde una parte fundamental es el vecino", remarcó.Tras 18 días de internación y haber padecido una insuficiencia respiratoria grave, Raquel Saldaña de 82 años se fue a su casa aplaudida por el personal de salud del hospital público de la ciudad de Victoria."Hay muchos jóvenes que están mal y muchos fallecidos que no son del grupo vulnerable. Festeamos porque la paciente fue dada de alta sin ningún tipo de secuelas, pero no podemos bajar la guardia", señaló.Asimismo aclaró que "nuestra respuesta sanitaria es limitada, porque tenemos una ciudad chica. No tenemos terapia intensiva, por lo cual en el contexto sanitario en el que estamos, nosotros debemos cuidarnos más".