No aparece el afortunado ganador de 74 millones de pesos en el Quini 6

Un apostador ganó 74 millones de pesos en el Quini 6 y hasta este viernes no se había presentado en la agencia.El boleto fue vendido en Villa La Bolsa, un pueblo cordobés con menos de 3.000 habitantes, ubicado en el Valle de Paravachasca, departamento Santa María."Todavía no sabemos nada. Hay un indicio de que sería de La Bolsa, pero es la versión del pueblo. Hasta el momento no se presentó nadie", dijo a Cadena 3 el agenciero Juan Carlos.Explicó que el ganador del boleto 02, 07, 18, 27, 34 y 41, que salió en la modalidad "Tradicional", puede reclamar su premio de 74 millones de pesos hasta el 7 de septiembre.