Le prohibieron el ingreso a Bovril, a paranaense que iba al velorio de su suegro

Debido a que Paraná fue declarada zona de circulación comunitaria sostenida de coronavirus, muchas localidades del interior de la provincia reforzaron los controles en los ingresos de las ciudades para prevenir contagios.Al igual que en el resto del país, muchas personas provenientes de zonas de circulación del virus, tienen problemas para ingresar a diversas localidades. En la madrugada de viernes, el bailarín Fernando Gorosito le prohibieron el ingreso a Bovril.El artista se dirigía a localidad para ir al velorio de su suegro que había fallecido unas horas antes."Anoche recibí la noticia de que falleció mi suegro e inmediatamente fui hasta Bovril. En un control en el ingreso a la localidad, me pidieron mis datos y cuando señalé que era de Paraná automáticamente armaron una especie de protocolo, no me dejan entrar y me hicieron esperar en la banquina", indicó Gorosito aY continuó: "Allí me dijeron que tenía que aguardar a la Policía para que me escolten al lugar donde me dirigía, espere más de dos horas y los uniformados nunca llegaron"., cuando iba de viaje pasé por otras localidades como María Grande, donde me tomaron la temperatura y no hubo problema en seguir", sumó.A su vez, mencionó que "por ser de Paraná la Policía me iba a acompañar hasta el velorio, para que no tenga contacto con a nadie de Bovril porque si no iban a aislar a todas personas que estén en relacionadas conmigo"."Al no llegar la policía, pedí permiso para poder ir hasta la Comisaria, dejar mis datos y seguir hasta el velorio de mi suegro. Yo quería pasar a buscar a mi esposa que se encontraba allí, pero tampoco me lo permitieron".Según relató Gorisito, en el puesto caminero le informaron que, si la esposa quería volver a Paraná, tendría que ir en remis hasta el ingreso donde se encontraba él."Mi mujer fue al encuentro y de ahí nos tuvimos que volver", remarcó."Fue una situación lamentable, solo por el hecho de ser de Paraná no me dejaron ingresar a Bovril", explicó.En este sentido remarcó que "entiendo la situación, porque nadie está exento, pero"Además, yo sé que hay personas de Bovril que viajan constantemente a Paraná", sumó.En relación a la situación que atrevsó la esposa, Gorosito indicó que "m. Le colocaron un traje para poder circular, no podía ir al hospital, pero estaba acompañando a la familia"."Hoy por la mañana sepultaron a su padre,", sostuvo.