Fuego en islas: La foto del ratoncito chamuscado que busca refugio en una bota

Marcelo Manera, es un experimentado fotógrafo de la ciudad de Rosario, y fue a la zona de las islas a hacer una cobertura de rutina de los incendios, para el diario La Nación. Lo que nunca sospechó es que iba a captar con su cámara la imagen más conmovedora y representativa del ecocidio que está ocurriendo en el humedal.



"Fui a la zona de las islas, cerca de la ruta 174, a hacer una cobertura fotográfica de rutina", contó.



"Había varios brigadistas identificados trabajando en el lugar y también dueños de los campos y lugareños", describió Marcelo sobre el escenario de uno de los incendios más grandes de los últimos días, que complicó el tránsito en la ruta Rosario-Victoria y también en el puente.



"En eso veo que una persona me hace señas y me señala su bota. Me dice que había un ratón que había escapado de unos pajonales quemados y que se había recostado en su pie como buscando refugio", continuó el fotógrafo.



"Yo estaba con un objetivo bastante bueno y por eso decidí hacer una captura desde bastante lejos, porque tenía miedo de que el ratón se escapara si me veía venir", confió.



En principio trascendió que la bota de la imagen era de un brigadista, pero luego Manera pudo determinar que correspondía a uno de los propietarios de los campos quemados, que también estaba colaborando con los trabajos para combatir el fuego.



Lo cierto es que, sin dudas, es una de las fotos del año y la más representativa del daño ambiental que está sucediendo en las islas frente a Rosario y en todo el humedal del Paraná. (Rosario 3)