Puso cartel para advertir a recolectores que eran residuos de enfermo de covid

Un hecho curioso se dio en la ciudad de Las Rosas, departamento Belgrano (Santa Fe), donde un hombre contrajo coronavirus y su esposa colgó en el cesto de residuos de la vereda un cartel para advertirles sobre la situación a los recolectores.



Daniela vive en Las Rosas, está casada con Agustín y cursa un embarazo avanzado de una niña a la que bautizarán Merceditas. El jueves, Agustín recibió el resultado positivo del hisopado de Covid19. En rigor, ambos se lo habían hecho pero a ella le dio negativo, aunque deberá mantener el aislamiento por la convivencia con un paciente infectado.



La mujer no lo dudó. En su afán por cuidar la salud de los demás, colgó el cartel en el cesto de residuos, para que los recolectores "sepan y se cuiden". En una cartulina grande, escribió y expuso en grandes letras la leyenda "Covid positivo", y llamó a los vecinos a actuar de la misma manera como una forma de solidaridad.



"Hoy por la mañana recibimos el resultado positivo para Covid de mi marido Agustín. Yo obtuve resultado Negativo. Sabemos de dónde proviene el contagio y nos habíamos aislado antes de conocer la situación por mi embarazo avanzado", posteó Daniela en su muro de Facebook. "Gracias a Dios podemos decir que no tenemos los denominados contactos estrechos, así que solo nos queda aguardar la recuperación de él y pedir que el parto no se adelante, así Merceditas tendrá papá saludable para que la reciba en sus brazos", escribió en un posteo público en su cuenta en esa red social.



Las Rosas es la capital del departamento Belgrano, con 17 mil habitantes. Está ubicada sobre la ruta 178, a 123 kilómetros de Rosario. Respecto del coronavirus, la ciudad sufrió un fenómeno que alerta a la población: en pocos días pasó de tener cuatro casos positivos a los 42 (cuatro de ellos ya recuperados) según consignó el diario Las Rosas Digital recogiendo datos oficiales del Comité de Defensa Civil. Desde el hospital local adelantaron que se tomarán unas 110 muestras más, reprodujo el mismo medio.



La particularidad es que la mayoría de los infectados son personas jóvenes, que cursan la enfermedad en su mayoría asintomáticas. Este sería el caso de Agustín, que como otros permanece en su domicilio.



"Gracias por el afecto recibido. Estamos muy bien y gracias por la solidaridad de mucha gente. Como todo en mi vida, me quedo con lo positivo de la situación. Seamos solidarios pero posta, si sos infectado colgá este cartel en tu cesto de basura así los chicos de recolección de residuos toman sus recaudos cuando pasen por tu casa", escribió Daniela.