Yacaré gigante en la costa del río: "Fue hermoso verlo tan manso en el Paraná"

Terrible bestia en las costas de Villa Urquiza! YACARE?

Un yacaré de gran tamaño fue hallado a la vera del río Paraná, en la zona de Villa Urquiza en el departamento Paraná. El reptil de aproximadamente dos metros se encontraba tomando sol sobre la Costa del Chapetón.Un grupo de pescadores que se encontraban navegando en una lancha lograron capturar en un video al yacaré. El animal al percibir a las personas, decidió sumergirse en el agua y adentrarse al río cerca de la embarcación desde donde lo filmaban.Juan Pablo Schmaedke "", fue uno de los pescadores que pudieron observar este espectáculo que les ofreció la naturaleza."Salimos el domingo a navegar y nos encontramos con este hermoso ejemplar tomando sol sobre la costa del Chapetón. Al no haber gente en el río el animal estaba muy manso", resaltó Schmaedke.En el video se puede observar como los pescadores lograron llegar de manera sigilosa a la orilla donde se encontraba el reptil.Sobre el animal, Schmaedke indicó que, en la zona de Villa Urquiza, "se ven pocos animales en general y menos de este tamaño"."Invito a la gente que cuiden estos animales, porque es hermoso tenerlos sobre el Paraná", sumó.Una de las causantes en que aparezcan diversos animales en la costa del río, se debe, a la gran bajante del Paraná y a las quemas en las islas.Sobre esta cuestión, el pescador apuntó que "en la zona de isla esta todo quemado, a veces nos cuesta mucho respirar"."Se ven reptiles que se han calcinados, los insectos también sufrieron mucho, es tremendo", resaltó.Por otro lado, debido a la bajante del río "la pesca está muy complicada, al no haber buen caudal las correderas donde se busca el Dorado se deformaron".Schmaedke se dedica a realizar excursiones en el río, "desde marzo que no podemos trabajar, muchos tenemos créditos que nos han dado de parte del gobierno, pero de igual manera es muy difícil".