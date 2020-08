Coronavirus: Por qué es cada vez más complicada la situación en las provincias

Sociedad El Ministerio de Salud reportó 79 nuevas muertes por coronavirus en el país

El Ministerio de Salud informó esta mañana 80 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 8.129 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 177 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.Al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que "cada infección" que se pueda prevenir hoy "es una cama que no se va ocupar en dos o tres semanas", y llamó a "seguir trabajando para que el sistema de salud tenga menos tensión",La funcionaria sostuvo que la atención de la salud en la Argentina "está dando respuestas a expensas de una tensión muy importante del sistema y de un desgaste muy grande del recurso humano".En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 10.104 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 380.292 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 838 casos por cada 100.000.Si bien la diferencia entre los fallecidos informados oficialmente ayer por la tarde y los anunciados esta mañana durante la conferencia es de 79, desde el Ministerio se aclaró que "una persona de sexo femenino, residente en la provincia de Buenos Aires, notificada como fallecida, cambió su clasificación".El promedio de positivos reportados en los últimos siete días es de 8.487.Al respecto, Vizzotti dijo que"Seguimos teniendo, con lo cual no se puede retirar de transmisión comunitaria a ninguna de las jurisdicciones que han entrado en esa situación en las últimas semanas", añadió.Mientras tanto, un total de 2.075 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 71% de ellos en establecimientos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, un 6,9% en Córdoba y 3,5% en Mendoza, según se indicó en el reporte.La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 59,2%, mientras que en el AMBA llega al 66,6%., añadió Vizzotti.Desde el último reporte emitido, se registró la muerte de 47 hombres y 33 mujeres.Entre las provincias que reportaron más fallecimientos se encuentran Buenos Aires, con 50; la Ciudad de Buenos Aires con 13 y Jujuy con seis muertes.Entre otros puntos repasados por los funcionarios de Salud, se destacó la visita que el ministro Ginés González García realizó ayer a la localidad bonaerense de Almirante Brown, dónde "entregó equipamiento, respiradores, equipos de telesalud, para seguir fortaleciendo el sistema, ya no sólo en el sector público sino articulando el público y privado, generando convenios para que las personas que tienen cobertura pública exclusiva puedan ser atendidas en el privado con el costo a cargo de la Nación".Por otro lado, ayer fueron realizados 24.067 testeos y desde el inicio la llegada de la pandemia al país se realizaron 1.196.878 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 26.376,5 muestras por millón de habitantes.A la fecha, el total de altas es de 280.165 personas, que representan el 76,6% de los casos confirmados.